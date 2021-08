Leipzig

Die neue Corona-Schutzverordnung setzt auf Lockerungen, Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) spricht von einem Paradigmenwechsel. Laut den seit Donnerstag geltenden Regeln drohen Verschärfungen künftig in erster Linie beim konstanten Überschreiten der Inzidenz von 35. Danach zieht die Auslastung der sächsischen Klinken Änderungen nach sich.

Leipzig befindet sich momentan im Mittelfeld des sächsischen Infektionsgeschehens, am Mittwoch lag der Ansteckungswert laut Robert-Koch-Institut bei 17,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Damit ergeben sich im Vergleich zur vorherigen Corona-Schutzverordnung sogar einige Lockerungen für Leipzig. Was genau heißt das in der Messestadt?

Maskenpflicht im Einzelhandel

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit mehreren Wochen wieder konstant die Schwelle von 10 überschreitet, muss im Einzelhandel weiter ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch im ÖPNV, bei körpernahen Dienstleistungen, in Pflegeeinrichtungen muss weiter eine Maske getragen werden – sowie in Behörden oder Gerichten, wenn sie öffentlich zugänglich sind. Außerdem wird die Maske empfohlen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Kontaktbeschränkungen

Derzeit gibt es keine Kontaktbeschränkungen. Erst wenn die Vorwarnstufe – also eine erhöhte Bettenbelegung in den Klinikbetten – eintritt, dürften sich nur noch zehn Menschen treffen. Die Zahl der Hausstände ist dabei egal, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Familien-, Vereins- oder Firmenfeiern

Für Familien- oder Firmenfeiern gibt es in der neuen Corona-Schutzverordnung keine Begrenzung mehr. Sollten die Kontaktbeschränkungen eintreten, würden sie auch für Feiern gelten.

Gastronomie, Kultur und Co.

Momentan müssen keine Kontaktdaten erfasst werden, auch die 3G-Regel (getestet, genesen, geimpft) gilt noch nicht. Das ändert sich erst, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig fünf Tage am Stück über 35 steigen.

Welche weiteren Verschärfungen könnten drohen?

Bei Inzidenz über 35: Unter anderem müssen die Kontakte in vielen Bereichen wieder erfasst werden – dazu zählt Gastronomie, Kultur oder Sport. Außerdem müssen Gäste einen Genesenen-, Geimpften- oder negativen Testnachweis vorlegen.

Bei der Vorwarnstufe: Kontaktbeschränkungen greifen: Nur noch zehn Menschen dürfen zusammenkommen – unabhängig von der Anzahl der Haushalte.

Kontaktbeschränkungen greifen: Nur noch zehn Menschen dürfen zusammenkommen – unabhängig von der Anzahl der Haushalte. Bei der Überlastungsstufe: Für den Zutritt zu vielen Bereichen reicht ein negativer Corona-Test nicht mehr aus. Stattdessen müssen Gäste geimpft oder genesen sein. Die Kontaktbeschränkungen werden auf Treffen zwischen einem Hausstand und einer weiteren Person begrenzt.

Grundlage der Regelungen ist die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung, die seit 26. August bis voraussichtlich 22. September gilt.

Von jhz