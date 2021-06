In Leipzig sind die Infektionszahlen kräftig gefallen. Mit der seit dem 31. Mai geltenden Corona-Schutzverordnung gelten weitere Lockerungen. Mittlerweile liegt die Inzidenz auch mehrere Tage unter 35 – nach zwei Wochen folgen weitere Erleichterungen. Diese Regeln gelten heute.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Leipzig

