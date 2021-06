Leipzig

Aufgrund der stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 sind in Leipzig am 9. Juni weitere Lockerungen in Kraft getreten. Die Notbremse des Bundes greift schon seit dem 14. Mai nicht mehr, stattdessen gilt die sächsische Corona-Schutzverordnung. Leipzig liegt stabil unter 35. Welche Regeln sind aktuell in Leipzig zu beachten? Ein Überblick (Stand: 9. Juni 2021).

Nächtliche Ausgangssperre und Alkoholverbot

Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Damit dürfen sich die Menschen wieder rund um die Uhr, also auch zwischen 22 und 5 Uhr, ohne Auflagen und triftige Gründe im Freien bewegen. Auch das zwischenzeitlich geltende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wurde inzwischen außer Kraft gesetzt.

Kontaktbeschränkungen

Leipzig liegt dauerhaft unter der Inzidenz von 50. Damit dürfen innen und außen zehn Personen zusammenkommen. Die Zahl der Hausstände ist dabei egal. Kinder bis zu 14 Jahren sowie vollständig Geimpfte und Genesene bleiben unberücksichtigt.

Mehr zum Thema: Die neuen Corona-Regeln in Sachsen ab 31. Mai

Corona-Regeln Leipzig: Maskenpflicht

Sie gilt beim Einkaufen, im ÖPNV, bei körpernahen Dienstleistungen und immer dann, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In der City und allen Fußgängerzonen der Stadt gibt es keine generelle Maskenpflicht mehr. Auf dem Wochenmarkt und in allen Schulen greift sie aber unverändert weiter. 

Einkaufen

Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen. Ein tagesaktueller Negativtest ist nicht mehr erforderlich, weil die Inziedenz in Leipzig seit 14 Tagen unter 35 liegt.

Gastronomie und Tourismus

Nach der Außengastronomie darf auch die Innengastronomie wieder öffnen. Es ist hier keine Testpflicht mehr vorgeschrieben. Es gilt aber die Verpflichtung zur Kontakterfassung. Terminbuchung ist nicht mehr vorgeschrieben. Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels und Pensionen, auf Camping- und Caravanplätzen sowie in Ferienwohnungen sind wieder gestattet. Voraussetzungen sind Kontakterfassung. Auch bei Hotels und Pensionen ist kein aktueller Corona-Test mehr eine Voraussetzung für den Check-In.

Mehr zum Thema: Gastronomie-Öffnung in Leipzig: Wie es sich anfühlt, wieder richtig bedient zu sein

Museen und andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Kinos, Theater, Bühnen, Opernhäuser, Konzerthäuser, Konzertveranstaltungsorte und Musiktheater dürfen mit Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung wieder öffnen. Bei einer Inzidenz unter 35 entfällt auch hier die Testpflicht. Der Zoo hat seit dem 10. Mai seine Außenbereiche wieder geöffnet. Freibäder dürfen mit Kontakterfassung und Negativtest wieder öffnen. Auch hier entfällt die Testpflicht.

Friseure und körpernahe Dienstleistungen

Alle körpernahen Dienstleister dürfen wieder öffnen. Der Besuch von Friseur- und Fußpflegesalons ist ohne Corona-Test möglich. Auch Kosmetik- und Nagelstudios sowie Sonnenstudios und Solarien dürfen öffnen

Corona-Regeln Leipzig: Sport und Fitnessstudios

Kontaktsport ist in Außenbereichen weitestgehend ohne Einschränkung möglich, in Sporthallen sowie sonstigen Innenbereichen können bis zu 30 Personen mit Kontakterfassung trainieren. Die Testpflicht entfällt. Auch Sportveranstaltungen mit Publikum sind mit Hygienekonzept, aber weiter mit Testpflicht wieder gestattet.

Schulen und Kitas

Kitas und Schulen kehren zum Regelbetrieb zurück. Wechselunterricht und Homeschooling sind vorbei – und zwar in allen Klassenstufen und in allen Fächern. In Kitas sind wieder offene Konzepte erlaubt. Für das Bringen und Abholen von Kindern ist kein Test, aber weiterhin eine medizinische oder FFP2-Maske verpflichtend. In Schulen wird zweimal pro Woche getestet.

Von Robert Nößler/Matthias Roth