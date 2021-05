Leipzig

Ab kommender Woche kehrt in Leipzig ein weiteres Stück Normalität in den Alltag zurück. Aufgrund der ab 31. Mai geltenden sächsischen Corona-Schutzverordnung und der sinkenden Inzidenz in der Messestadt greifen zeitgleich am Montag viele neue Regelungen. Voraussetzung war, dass die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) auch am Samstag unter der Grenze von 50 bleibt, was sich bestätigte. Am Freitag lag der Wert bei 24,1. Am Sonnabend sank sie erneut auf 23,9. Dadurch bleibt die Inzidenz fünf Tage lang stabil unter 50 und nun greifen laut sächsischer Corona-Regeln zwei Tage später folgende Lockerungen:

Kontakte

Bis zu zehn Menschen dürfen wieder zusammenkommen. Eine Beschränkung der Hausstände gibt es nicht mehr. Das gilt sowohl in Innenräumen wie auch im Freien. Kinder bis zum 14. Geburtstag sowie Genesene und vollständig Geimpfte werden jeweils nicht mitgerechnet. (Bisher: Fünf Personen aus zwei Hausständen innen, zehn Personen außen)

Gastronomie

Restaurants, Bars, Kneipen und Cafés dürfen ihre Innenbereiche wieder öffnen. Bislang dürfen Gäste nur auf den Freisitzen, Terrassen und in Biergärten Platz nehmen. Innen wie außen gilt weiterhin die Verpflichtung zur Kontakterfassung. Die Vorschrift zur Terminbuchung entfällt aber ab Montag. Sitzen mehrere Hausstände an einem Tisch, müssen die Gäste negative Tests vorweisen, ausgenommen davon sind Geimpfte und Genesene. Die Testpflicht in der Gastronomie entfällt erst, wenn die Inzidenz zwei Wochen lang unter 35 liegt.

Hotels

Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels und Pensionen sind wieder gestattet. Voraussetzungen sind Terminbuchungen, Kontakterfassung und ein aktueller Corona-Test zu Beginn des Aufenthaltes. (Bisher: Nur Camping- und Caravanplätze sowie Ferienwohnungen dürfen Touristen empfangen).

Einkaufen

„Click and Meet“ im Einzelhandel ist passé: Die Terminvereinbarung fällt weg, das gilt von Montag an bereits ab einer Inzidenz unter 100. Ein tagesaktueller Corona-Test für Kundinnen und Kunden ist aber weiter verpflichtend, wenn diese nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Für Handelsgeschäfte des täglichen Bedarfs (Supermärkte, Baumärkte etc.) gilt diese Testpflicht nicht.

Freizeitparks und Freibäder

Diese Lockerung ist sicher: Durch die neue Corona-Schutzverordnung ist die Öffnung von Vergnügungsparks und Freibädern ab 31. Mai wieder erlaubt. Voraussetzungen sind ein Hygienekonzept, Kontakterfassung und Testpflicht für Besucher. Leipzigs Sportbäder gaben am Freitag bekannt, am 1. Juni die Tore wieder aufzumachen. Belantis öffnet ab 5. Juni. Und: Der Zoo lässt pünktlich zum Kindertag ab 1. Juni wieder Besucher in seine Tierhäuser, inklusive Gondwanaland.

Sport

Hier ändert sich eine Menge (alle Details im Sportbuzzer). Die Testpflicht für den Kontaktsport auf Außensportanlagen und kontaktfreiem Sport auf Innensportanlagen entfällt ab einer Inzidenz unter 50. Auch Sportveranstaltungen mit Publikum sind dann wieder gestattet. Schon bei einer Inzidenz unter 100 dürfen bis zu 30 Personen egal welchen Alters wieder kontaktfreien Außensport betreiben (bisher 20). Kontaktsport auf Außensportanlagen und kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen ist für bis zu 30 Personen egal welchen Alters möglich (bisher gekoppelt an Kontaktbeschränkung).

Schulen und Kitas

Die Kitas und Schulen dürfen bei einer Inzidenz unter 50 zum Regelbetrieb zurückkehren. Für Schulen heißt die neue Regelung: Wechselunterricht und Homeschooling sind vorbei – und zwar in allen Klassenstufen und in allen Fächern. „Die genauen Stundenplaninhalte können die Grundschulen ab Montag in Eigenverantwortung festlegen“, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. Eine einheitliche Vorgabe, wann die Schulen in Leipzig den normalen Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen, gibt es aber nicht. Teilweise informierten die Bildungseinrichtungen Eltern bereits darüber, dass es am 1. Juni losgeht. Ab Montag können in Kitas auch wieder offene Konzepte erlaubt werden. Für das Bringen und Abholen von Kindern ist kein Test, aber weiterhin eine medizinische oder FFP2-Maske verpflichtend.

„Gemeinsam haben wir in Leipzig eine ganz wichtige Etappe geschafft, die Inzidenz deutlich unter 50 gedrückt“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Kinder haben jetzt wieder im gesamten Klassenverband Unterricht, dies ist die wichtigste Lockerung.“ Er ruft die Leipzigerinnen und Leipziger auf, rücksichtsvoll zu sei: „Bitte machen Sie weiter mit, halten Sie Abstand, halten Sie die Regeln ein – dann ist mir nicht bange, dass wir in Leipzig einen tollen Sommer erleben können.“

Von Andreas Debski und Robert Nößler