Leipzig

Die Hochschulen bleiben auch unter der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung  im 3G-Modus: Unabhängig davon, wie sich Inzidenz und die Bettenbelegung der Krankenhäuser in den kommenden Tagen entwickeln, dürfen neben geimpften und genesenen weiterhin negativ getestete Studierende in die Hörsäle und Seminarräume. Das seit diesem Montag gültige Regelwerk sieht für Lehrveranstaltungen und Prüfungen eine Ausnahme vom 2G-Gebot selbst im Falle der sogenannten Überlastungsstufe vor.

Darüber hinaus sind die Mensen und Cafeterien des Studentenwerks sogar von der 3G-Vorgabe ausgenommen: Studierende müssen dort keinerlei Nachweis erbringen. Die Verordnung stuft Mensen wie Betriebskantinen als „nicht öffentlich“ ein. Bezahlt werden kann ausschließlich mit Mensakarte, zudem gelten Mindestabstände und die Pflicht zur Kontakterfassung.

„Wir kennen den großen Wunsch sehr vieler Studierender, in Präsenz studieren zu können, wirkliches akademisches Leben zu erfahren“, sagt Beate Schücking, Rektorin der Uni Leipzig. „Deshalb möchten wir trotz hoher Inzidenzwerte daran festhalten. Wir setzen auf die Verantwortung, dass sich alle an die geltenden Regeln halten.“ Gleichzeitig reagiert die Uni auf die aktuell steigenden Infektionszahlen. „Wir werden unsere Kontrollen des 3G-Nachweises vor dem Beginn der Lehrveranstaltungen verstärken“, kündigt Uni-Sprecher Michael Lindner an.

HTWK legt 3G-Regel enger aus als vorgegeben

Auch die Hochschule für Musik und Theater (HMT) und die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) bieten ihr Lehrangebot allen geimpften, genesenen und negativ getesteten Studierenden weiter vorwiegend vor Ort an. Die Handelshochschule (HHL) überlässt es seit Semesterbeginn den Studierenden, wie sie die überwiegend hybriden Vorlesungen besuchen: „Sie können in der Regel wählen, ob sie im Hörsaal mit Hygiene-Vorschriften sitzen oder digital teilnehmen“, erläutert HHL-Rektor Stephan Stubner. Ebenso mischt die Leipziger Berufsakademie Unterricht in Präsenz mit Online-Elementen.

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) hat Vorbereitungen getroffen, zur Not schnell wieder auf hybride oder digitale Lehre umzustellen. „Wir beobachten mit Sorge, wie sich die pandemische Lage zuspitzt“, sagt Pressestellenvertretung Andrea Hirschel. Aktuell hält die HTWK dennoch am Präsenzprinzip fest. Studierende ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis müssen alle 24 Stunden ein negatives Testergebnis vorweisen, wenn sie Vorlesungen und Seminare besuchen wollen. „Damit legen wir die 3G-Regel enger aus, als in der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vorgeschrieben ist“, sagt Hirschel.

Hohe Impfquote unter Studierenden

Die HTWK hat zu Semesterbeginn eigens einen Testraum für Studierende eingerichtet, die weder geimpft noch genesen sind, und stellt das Angebot weitgehend kostenlos zur Verfügung. Die Uni vermittelt über die einzelnen Fakultäten kostenlose Selbsttests. HGB-Studierende erhalten pro Woche zwei Selbsttest-Kits, die sie nicht bezahlen müssen. An der Berufsakademie können sich die Studierenden zwei Mal pro Woche unter Aufsicht selbst testen.

Die Impfquote ist unter den rund 39.000 Studierenden der Leipziger Hochschulen nach ersten Erhebungen weit höher als im sächsischen Durchschnitt. An der Uni hätten Stichproben-Kontrollen ergeben, dass zwischen 90 und 100 Prozent ihren 3G-Nachweis durch ein Impf-Zertifikat erbringen, so Uni-Sprecher Lindner. Eine interne HTWK-Umfrage lässt auf eine Impfquote von etwa 80 Prozent schließen.

In den Seminargruppen der Leipziger Berufsakademie sind nach Auskunft der Direktorin Kerry Brauer 80 bis 90 Prozent der Studierenden gegen Corona geimpft. Sie hofft, dass sogar ein geplanter „Tag der offenen Tür“ am 20. November unter 3G-Regeln in Präsenz stattfinden darf. Ohnehin ist aber auch eine digitale Variante in Planung.

Dagegen reicht für den Besuch einer öffentlichen Aufführungen an der Hochschule für Musik und Theater seit diesem Montag ein negativer Test nicht mehr aus: Anders als in den Vorlesungen gilt dort das 2G-Prinzip.

Von Mathias Wöbking