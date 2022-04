Leipzig

Ein Schild am Eingang des „Chelsea“ spricht eine deutliche Sprache: „Ob mit oder ohne Maske – bei uns sind alle Helden“ heißt es im Bekleidungsgeschäft in den Promenaden am Leipziger Hauptbahnhof. Zum Auftakt des „Freedom Day“ mit massivem Wegfall von Beschränkungen signalisiert Store-Manager Andreas Herkt der Kundschaft gegenüber Lockerheit – das Personal jedoch trägt den Mund-Nasenschutz weiterhin. Ein durchaus repräsentatives Bild für die Stimmung in Geschäften und der Gastronomie am Sonntag.

Laut neuer Verordnung muss eine FFP2-Maske jetzt nur noch in Gesundheitseinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften sowie im öffentlichen Nahverkehr zwischen den Ohren sitzen. Beim Einkaufen, bei Veranstaltungen sowie in Restaurants und Cafés ist eine Bedeckung ebenfalls nicht mehr vorgeschrieben.

„Auf die Freiheit gefreut“

Die Lockerung zeigt sich gleich am ersten Tag: Susi Winker geht ohne Textil im Gesicht shoppen. „Ich habe mich auf diese Freiheit gefreut und genieße sie sehr“, sagt die Kundin. Ein paar Kleiderständer weiter geht Anett Navarro noch auf Nummer Sicher. „Ich möchte weiterhin das Ansteckungsrisiko eindämmen“, betont sie.

„Natürlich freuen wir uns riesig, Gäste ohne Einschränkungen zu empfangen und hoffen auf mehr Kundschaft“, sagt Mustafa Türker vom vegetarischen Restaurant Green Soul. „Wir empfehlen allen dennoch, weiter einen Schutz zu tragen. Aber letzten Endes ist es jedem selbst überlassen.“ Die gleiche Ansage gilt den Mitarbeitenden. „Ich möchte das keinem vorschreiben. Ich selbst werde sie auflassen, zumindest so lange wir nicht bei schönem Wetter draußen bedienen.“

Entscheidung steht allen frei

Carl Pfeiffer, unter anderem Betreiber von Luise, KilliWilly und Kaiserbad, sieht das ähnlich: „Wir lassen den Gästen die Freiheiten, die der Gesetzgeber gestattet – die harten Beschränkungen haben lange genug gedauert.“ Seinem Personal legt Pfeiffer das Tragen der Maske aus Sicherheitsgründen nahe, „und ich weiß: Die meisten werden es so machen, weil sie sich weiter schützen wollen.“ Henrik Dantz, Chef von Barfusz, Mückenschlösschen, Glashaus und weiteren Lokalen, stellt sowohl Kundschaft als auch seinen Teams die Entscheidung frei.

In Zills Tunnel wird die Kundschaft am Sonntagmittag von Heike Crone und Anne-Sophie Hoffmann fröhlich mit dem Hinweis begrüßt: „Sie müssen keine Maske mehr tragen.“ Die ersten Gäste nehmen das gerne an und die Bedeckungen ab. „Endlich wieder ein Stück Normalität“, meint ein Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte. Auch das Personal ist froh. „Für uns ist es ein schöneres Arbeiten“, so Crone, „doch wenn es richtig voll wird, werde ich eine Maske aufsetzen. Auch beim Einkaufen möchte ich weiter eine tragen.“

KZ-Vergleich in Bäckerei

Zum Konflikt kommt es in der Bäckerei Kleinert am Brühl. Als ein Kunde den Mundnasenschutz verweigert, verweist Verkäuferin Sylvia Weigmann auf die Anordnung ihres Chefs – denn der kann laut Regel von seinem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen als Vorschrift beibehalten. „Soso, Vorschriften“, wiederholt der Mann genervt, „die gab es ja im KZ Buchenwald auch.“ Nach dem Sinn des Vergleichs mit dem Schicksal von Juden befragt, antwortet er: „So hat das doch damals auch angefangen.“

Seinen Kaffee trinkt er draußen, drinnen ringt Sylvia Weigmann um Fassung. „Es ist schwer zu ertragen, was wir manchmal zu hören bekommen“, sagt sie. „Viele Leute laden ihren Unmut über die Politik bei uns ab.“ Ihr Chef, Jürgen Kleinert, bedauert das. „Es ist traurig, dass die Fronten so verhärtet sind.“ Ab Montag wird Kleinert nicht mehr auf dem Tragen einer Maske bei der Kundschaft bestehen. „Wünschenswert ist es trotzdem – und aus meiner Sicht nicht zu viel verlangt.“

Die Landesregierung übrigens empfiehlt Sächsinnen und Sachsen „dringend“, weiterhin auf die Maske zurückzugreifen und persönliche Kontakte zu reduzieren.

Von Mark Daniel