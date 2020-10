Dresden/Leipzig

Sachsens Hochschulen haben während der Bewältigung der Corona-Pandemie bereits Mehrkosten in Höhe von fast 30 Millionen Euro angehäuft. Das geht aus einer Bedarfsmeldung an das sächsische Wissenschaftsministerium von Sebastian Gemkow ( CDU) hervor. Um die zusätzlichen Aufwände kompensieren zu können, wurden den Lehranstalten allerdings nur 3,5 Millionen Euro vom Ministerium bewilligt, wie die Landtagsabgeordnete Anna Gorskih (Linke) erfahren hat. „Auch dem Minister sollte auffallen, dass er die Hochschulen auf knapp 90 Prozent der Mehrkosten sitzen lässt. Das schadet der sächsischen Hochschullandschaft“, so Gorskih gegenüber der LVZ.

Am größten ist die Differenz zwischen Bedarfsmeldung und tatsächlich bewilligten Mitteln bei der Universität Leipzig. Die Hochschule hatte im April zusätzliche 11,3 Millionen Euro beantragt, erhält allerdings nur 960.000 Euro aus dem Haushaltstopf. „Mit der Zuweisung können wir nun die wichtigsten Erweiterungen an Hard- und Software bestreiten, mehr nicht“, so Uni-Sprecher Carsten Heckmann. Man sei für diese Unterstützung dankbar, allerdings seien auch Mehrkosten beim Personal für digitalisierte Lehre und Prüfungen entstanden. „Die Knappheit an Personal gerade im Vergleich zu den technischen Hochschulen, bei gleichbleibend hohen Studierendenzahlen, hat uns vor spezielle Herausvorderungen gestellt“, so Heckmann.

In anderen sächsischen Hochschulen dürfte dies kaum anders gewesen sein, auch wenn der Mehrbedarf dort nicht ganz so hoch, wie in Leipzig beziffert wurden. Die TU Dresden machte beispielsweise gut 4,8 Millionen Euro Mehrkosten beim Wissenschaftsministerium geltend und erhielt eine Bewilligung für 1,1 Millionen Euro. Bei der TU Chemnitz lagen die Corona-Mehrsausgaben für Technik und Personal bei 5,2 Millionen Euro, ausgezahlt wurden letztlich 328.000 Euro. Die HTWK in Leipzig beantragte 1,9 Millionen Euro und erhielt 149.000 Euro.

Anna Gorskih (Linke) Quelle: DIE LINKE. Sachsen

Ministerium: Finanzielle Spielräume waren eng bemessen

Im Wissenschaftsministerium betont man, das Budget sei Teil des großen Corona-Gesamtpakets des Freistaates – das auch Unternehmen und Gesundheitssystem abfedern soll. „Im Hochschulbereich war ein wichtiger Aspekt die finanzielle Unterstützung der Digitalisierung und der damit verbundene Ad-Hoc-Ausbau der IT-Infrastrukturen“, so Sprecher Falk Lange. Zudem seien auch Ausfälle bei Studentenwerken und Mitfinanzierung von Corona-Forschungsprojekten wichtig gewesen. „Das Wissenschaftsministerium hat sehr dafür gekämpft, dass die Hochschulen und Universitäten in Sachsen mit ihren Corona-bedingten Herausforderungen nicht alleine gelassen werden. Klar war aber auch, dass der finanzielle Spielraum dafür insgesamt sehr eng bemessen sein wird“, sagt Lange.

Die letztlich bewilligten 3,5 Millionen Euro für alle Unis zusammen seien aber auch als Ergänzung zu den im Februar zusätzlich vereinbarten 15 Millionen Euro zu sehen, die vielerorts dazu beigetragen haben, „dass in denkbar kurzer Zeit das Sommersemester und nun auch das Wintersemester zu großen Teilen in digitaler Lehre angeboten werden kann“, heißt es aus Dresden.

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU). Quelle: dpa

Gorskih : Corona-Krise darf keine Hochschulkrise werden

Anna Gorskih sieht die Lage nicht entspannt: „Die Probleme der Hochschulen sind vielfältig und bestehen auch im aktuellen Semester, welches als Hybridsemester durchgeführt wird.“ Die Digitalisierung mache nicht nur neue Tools, sondern auch die Weiterbildung des Personals notwendig. Hinzu komme die Umsetzung geeigneter Hygienekonzepte bis hin zum erhöhten Planungsaufwand für Räumen und Vorlesungszeiten. Mit Blick auf die aktuell im Freistaat steigenden Infektionen müssten auch Voraussetzungen für den Fall erneuter Schließung der Hochschulen geschaffen werden, so die Linkenpolitikerin. Ihre Fraktion werden sich bei den Haushaltsverhandlungen deshalb dafür stark machen, den Mehrbedarf der Unis doch noch zu berücksichtigen. „Die Corona-Krise darf nicht zur Hochschulkrise werden“, so Gorskih.

An der Uni Leipzig ist man seit Aufstellung des Mehrbedarfs im April zumindest nicht untätig geblieben und hat parallel auch nach Alternativen gesucht. „Zum Glück hat es sich zwischenzeitlich ergeben, dass wir für Personalaufwendungen im Bereich Forschung anderweitige Überbrückungen nutzen können“, so Sprecher Carsten Heckmann. Unter anderem konnten bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Drittmittel eingeworben, aber auch Verlängerungen von Projektzeiträumen sowie eine Übernahme nicht verbrauchter Gelder aus diesem Jahr ins nächste erreicht werden. Damit konnte die Uni Leipzig zumindest einige Lücken temporär füllen. Letztlich verbleibe die Last der Krise aber vor allem auf den Schultern der vorhandenen Mitarbeiter, sagt Heckmann und dankte ihnen ausdrücklich. „Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, gerade unter diesen nicht einfachen Umständen.“

Von Matthias Puppe