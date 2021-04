Corona: Schnelltest-Zentrum jetzt auch im Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Nach dem Neuen Rathaus, den Höfen am Brühl und dem Paunsdorf Center gibt es nun auch ein Corona-Testzentrum in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs. Seit Donnerstag kann sich jeder dort kostenlos testen lassen. Mit einem negativen Ergebnis bekommen die Menschen bereits jetzt Zugang zu vielen Leipziger Geschäften, zu Dienstleistungen, Museen und Galerien. Künftig sollen so auch wieder Besuche von Restaurants, Bars und Cafés sowie Kultur- und Sporteinrichtungen möglich werden.

Für die Kontrolle müssen Testwillige ihren Personalausweis mitbringen

Das Testzentrum im Hauptbahnhof befindet sich auf dem Querbahnsteig gegenüber von Gleis 7 (neben Spar) und ist vorerst montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Betreiber ist die Firma Scaling Medical, die auch schon eine Teststation im Felsenkeller unterhält. Laut der aktuellen Testverordnung kann sich jeder mindestens einmal pro Woche gratis testen lassen. Dazu ist der Personalausweis mitzubringen.

„Vorerst arbeiten wir hier zu dritt, wir können aber je nach Bedarf auf bis zu fünf Testkabinen ausbauen“, sagt Inhaber Phillipp Perlwitz. Grundsätzlich müssen die Testtermine über das Internetportal www.deintestzentrum.de gebucht werden. Neben den kostenlosen Bürgertests erhalten Besucher hier auch kostenpflichtige Antigen-Schnelltests sowie PCR-Tests, die zum Beispiel für Reisen notwendig sein können.

Allee Center in Grünau kommt noch dazu

„Wir sind für Testen, damit wir so viele Infektionen wie möglich aufdecken“, sagt Promenaden-Centermanager Thomas Oehme. „Wir sehen uns in der Pflicht, verantwortungsvoll zu handeln.“ Der Eigentümer ECE betreibt deutschlandweit 95 Einkaufszentren. Oehme: „Wir haben mittlerweile in jedem Einkaufszentrum ein Testzentrum, das entweder in der Organisation ist oder schon eröffnet wurde.“ In den nächsten Tagen werde auch das Allee Center in Grünau dazukommen, das ebenfalls von Scaling Medical betrieben wird.

Höfe am Brühl und Paunsdorf Center seit Wochenbeginn am Start

Weitere Testzentren gibt es in den Höfen am Brühl (im Untergeschoss neben Denn’s Biomarkt) sowie im Paunsdorf Center (am Eingang 5 gegenüber von Fischer), die von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet sind. Beide waren bereits zu Wochenbeginn in Betrieb gegangen. Das Angebot dort umfasst aktuell den kostenlosen Bürgertest und zudem in naher Zukunft auch einen buchbaren kostenpflichtigen Antigen-Test. Der Testergebnis liegt 15 Minuten nach dem Rachen- und Nasenabstrich vor. Das digitale Ergebnis gibt auch Auskunft über Testort und Testzeitpunkt.

Gohlis Arkaden verdoppeln die Testkapazität

Die erst am Dienstag nach Ostern in den Gohlis Arkaden in der Lützowstraße 11 (zweite Etage) eröffnete Teststation der Johanniter-Unfall-Hilfe wird schon wieder vergrößert. „Der Zuspruch ist so groß, dass wir uns kurzerhand entschlossen haben, ab Montag auf zwei Testteams aufzustocken. Somit sind ab nächster Woche 40 Testungen statt 20 pro Stunde möglich“, sagt Stefan Kupietz, Ausbildungsleiter im Johanniter-Regionalverband Leipzig/Nordsachsen. In dieser Teststation sind wie auch auf dem Hauptbahnhof Voranmeldungen notwendig (www.johanniter.de/coronatest-leipzig). Termine können von Montag bis Freitag, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, vereinbart werden. Die Antigen-Schnelltests seien für Bundesbürger einmal pro Woche kostenfrei. Als Nachweis ist auch hier der Personalausweis mitzubringen.

Kritik an Öffnungszeiten-Kürzung im Neuen Rathaus

Das Testzentrum im Neuen Rathaus ist seit Mitte März in Betrieb. Am Mittwoch hatte die Stadt überraschend mitgeteilt, dass die Öffnungszeit von bislang 64 Wochenstunden auf 40 Stunden reduziert wird. Bürger können sich hier nunmehr montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr kostenlos testen lassen. Im Stadtrat stieß das auf Unverständnis. Sowohl Stadträte der CDU als auch der Linken haben dazu förmliche Anfragen an den Oberbürgermeister gestellt.

Gerade jetzt, so Linken-Fraktionschef Sören Pellmann, „wäre ein umfassendes Testangebot in der Innenstadt so notwendig, um den Handel bei der Umsetzung der Regeln des Click & Meet mit negativem Testergebnis zu unterstützen“. Vor dem Hintergrund der üblichen Arbeitszeiten der Leipzigerinnen und Leipziger erscheinen ihm die aktuellen Testzeiten des Rathauses realitätsfern.

Von Klaus Staeubert