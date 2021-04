Leipzig

Corona-Schockanrufe, Handwerker-Abzocke, falsche Gewinnversprechen: Während der aktuellen Pandemie haben Fälle des Trickbetrugs an Senioren massiv zugenommen. Die Ausnahmesituation in der Corona-Krise werde von Betrügern „erheblich ausgenutzt“, warnte am Freitag Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) bei einer Online-Pressekonferenz gemeinsam mit der Polizei. Besonders besorgniserregend: Sowohl die kriminelle Energie als auch die Professionalität der Täter nimmt zu, konstatierte Polizeipräsident René Demmler.

Fallzahlen nahezu verdoppelt

Sachsenweit sei die Zahl dieser Betrugsfälle von 569 im Jahr 2018 auf mehr als 1000 im Jahr 2020 angestiegen. In diesem Jahr registrierte die Leipziger Polizeidirektion bereits 110 Fälle. „Fünf bis zehn Prozent davon wurden leider vollendet“, so Demmler, „in den anderen Fällen blieben die Betrügereien im Versuch stecken.“ So konnten aufmerksame Mitarbeiter einer Bankfiliale verhindern, dass eine 90-Jährige ihre Zugangsdaten für das Onlinebanking Ganoven überlässt. Auch Forderungen vermeintlicher Angehöriger, die Kautionssummen von insgesamt rund 100.00o Euro verlangten, weil sie sonst hinter Gitter müssten, wurden laut Polizei nicht erfüllt. Allerdings: Eine 92-Jährige überwies im März 30.000 Euro an Kriminelle. Diese hatten ihr einen Gewinn von 140.000 Euro in Aussicht gestellt, wenn sie in Vorleistung geht.

Betrüger nutzen Covid-19 als Vorwand

Besonders perfide: Betrüger nutzen die Corona-Krise aus, um als falsche Verwandte telefonisch bei Senioren eine schwere Covid-19-Erkrankung vorzugaukeln, um auf diese Weise an Bargeld zu kommen. „Das ist ein völlig neuer Modus Operandi, den es vor Corona natürlich noch nicht gab“, so der Polizeichef. „Wir befinden uns da in einem Wettrennen mit den Tätern.“ Der altbekannte Enkeltrick trete inzwischen weniger auf – in diesem Jahr gab es erst acht Fälle. Stattdessen seien falsche Amtsträger, angebliche Polizisten oder Behördenmitarbeiter, auf dem Vormarsch. „Da haben wir aktuell zehn bis 15 Fälle pro Monat“, berichtete Demmler.

„Wir befinden uns da in einem Wettrennen mit den Tätern“, sagt Leipzigs Polizeipräsident Rene Demmler. Quelle: Andre Kempner

Neben betrügerischen Anrufen und Trickdiebstahl, bei dem die Täter unter einem Vorwand in die Wohnung ihrer Opfer kommen, sind nach Polizeiangaben auch kriminelle Handwerker im Kommen. Erst am 22. März hatten fünf Rumänen einem Zwenkauer Seniorenpaar Dacharbeiten für 630 Euro angeboten, dann aber 53.000 Euro verlangt. Die sogenannten „Dachhaie“ wurden zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Nachbarn und Familie gefordert

Kerstin Motzer geht davon aus, dass älteren Bürger gerade jetzt leichte Opfer für Kriminelle sind. Ihnen fehlten in der Corona-Krise der persönliche Kontakt und die Geselligkeit, so die Seniorenbeauftragte der Stadt Leipzig. „Es ist daher nicht verwunderlich, dass ältere Menschen erfreut reagieren, wenn sie einen Anruf bekommen.“ Wichtig sei es deshalb, dass sie in funktionierenden Nachbarschaften und im Familienkreis aufgeklärt werden. Außerdem gebe es in der Stadt Seniorenbegegnungsstätten und -büros, in denen man sich Beratungstermine geben lassen kann. „Das Thema ist uns im Kommunalen Präventionsrat sehr wichtig“, betonte Rosenthal, „so gibt es seit zehn Jahren Seniorensicherheitsberater.“

Doch was sollen Oma oder Opa machen, wenn plötzlich jemand vor der Tür steht, der behauptet, Polizist zu sein? Die Experten raten: Ausweis zeigen lassen, im Zweifelsfall Nachbarn hinzuziehen und niemanden in die Wohnung lassen. Kerstin Motzer: „Wir empfehlen ein gesundes Misstrauen.“

Die Stadt Leipzig bietet auf ihrem Portal www.leipzig.de unter dem Stichwort „Seniorensicherheit“ auch einen neuen Flyer mit wichtigen Tipps zum Thema an.

