Corona-Schutzverordnung: 1037 Verstöße in Leipzig 

Leipzig

Rund 6700 Verstöße und 200 Klagen: Die Corona-Schutzverordungen des Freistaates sorgen bei Polizei und Justiz in Sachsen für Arbeit. Private Grillpartys, Demonstrationen und Proteste oder Gruppentreffen – auch in Leipzig gab es für die Ordnungshüter zu tun.

218 Straftaten in Leipzig

Die Beamten der Polizeidirektion Leipzig ahndeten bisher insgesamt 1.037 Verstöße gegen das geltende Infektionsschutzgesetz. Bis zur Einführung des Bußgeldkataloges Mitte April wurden die Missachtungen als Straftat angesehen, erst später kamen die Ordnungswidrigkeiten hinzu. Die Bilanz davon Anfang Juli in allein im Stadtgebiet: 218 Straftaten und 376 Ordnungswidrigkeiten.

So sorgte zum Beispiel Anfang April der Umbau eines Geschäftes in Grünau für Furore. Ein ehemaliger Gemüse- und Obstladen sollte zu einer Shisha-Bar werden. Dabei halfen mehr Personen mit, als es die Verordnungen im noch April zuließen. Grund für die Beamten, den dortigen Sachverhalt zu kontrollieren. Aus dem Verstoß wurde schließlich eine große Sache: Nach einer Durchsuchung der Räume fanden die Polizisten rund 50 Gramm verpackte Betäubungsmittel.

Café öffnete zum Spieleabend

14 Anzeigen schrieben die Beamten ebenfalls im April nach der Kontrolle eines Cafés auf der Eisenbahnstraße. Dort trafen sich zwölf Gäste zu einem Spieleabend. Anwesend waren auch der Inhaber und eine Mitarbeiterin – und verstießen so gegen die geltende Allgemeinverfügung. „Solche Verstöße gab es jedoch bisher nur einen. Die meisten halten sich im Rahmen der unzulässigen Gruppenbildung, Nichteinhaltung des Mindestabstands oder die Organisation nicht zulässiger Veranstaltungen“, beschreibt Philipp Jurke von der Polizeidirektion Leipzig.

Verwaltungsgericht mit zusätzlicher Belastung

Die überwiegende Mehrheit der Sachsen hat sich bisher an die von der Regierung verfügten Auflagen gehalten – allerdings nicht immer widerspruchslos. Eltern, Schüler und werdende Väter: Das Leipziger Verwaltungsgericht musste sich mit Klagen beschäftigen, die es ohne die Schutzverordnung nicht gegeben hätte. Rund 30 Fälle behandelten die Allgemeinverfügungen in Schulen und Kitas. Dort ging es zum Beispiel um die Einhaltung des Mindestabstands, unterschiedliche Regelungen zwischen Grundschulen und weiterführende Schulen oder auch die Abgabe der geforderten Gesundheitserklärung vor jedem Schulbesuch. „Da es diese Verfahren um ’Corona’ naturgemäß vor dieser Zeit nicht gab, stellten sie natürlich eine zusätzliche Belastung dar, die aber beherrschbar war“, erklärt die Pressesprecherin und Richterin am Verwaltungsgericht, Susanne Eichhorn-Gast.

Klagen gegen Wohnverhältnisse

Sie schätzt, dass es zudem rund 15 Verfahren von Asylbewerbern gab, die sich gegen ihre Unterbringung gewehrt haben. Dort hätten die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können. Weitere Verfahren betrafen die Regeln zu Gottesdienstbesuchen, Besuche in Krankenhäusern und die Frage der Maskenpflicht im Ladenlokal, zum Beispiel bei einem schweren Hörschaden.

Viele Fälle bereits erledigt

Justizministerin Katja Meier (Grüne) nennt diese Belastung einen „besonderen Kraftakt“ der Gerichte. Jeder zweite Fall sei jedoch schon bearbeitet. „Die zügige Bearbeitung der Fälle zeigt, dass die Gerichte auch in Krisenzeiten handlungsfähig sind.“ Ähnlich sieht das Eichhorn-Gast: „Teilweise wurden gleichzeitig Klagen erhoben. Da sich die Regelungen zu Corona fortlaufend verändern, dürften einige sich tatsächlich erledigt haben.“

Von Vanessa Gregor