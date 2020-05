Neue Regelung: Sachsens Altenheime ermöglichen im Einzelfall Besuche

Leipzig/Dresden

Der 86-jährige Heinz Eisenhardt freut sich auf Freitag. Nach über zwei Monaten wird er erstmals seine Tochter wieder treffen können. Nur für kurze Zeit, auf Abstand, mit Mundschutz, in einem Extra-Bereich, nicht in seinem Zimmer. Aber er kann sie sehen, ihr von Angesicht zu Angesicht erzählen, wie es ihm geht, fragen, was die Familie macht. Endlich. Nach der langen Zeit.

Pflegeheimbewohner als Risikogruppe

Der Witwer lebt im Pflegewohnstift im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Die Corona-Pandemie hat auch sein Leben verändert, es einsamer gemacht. Denn er gehört zur Risikogruppe. Rund ein Drittel der Corona-Todesopfer stammt aus Pflegeeinrichtungen, hat das Robert Koch-Institut festgestellt. Etwa 87 Prozent der Menschen, die an Covid-19 sterben, sind älter als 70. Bundesweit leben mehr als 800 000 Menschen in mehr als 14 000 Heimen. Da ist es schwer, die Balance zwischen Schutz und sozialen Kontakten finden,

Vor dieser Frage stand auch Steffen Schott (48), der Leiter des Reudnitzer Pflegewohnstifts, das von der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft (DSG) betrieben wird. Das unumgängliche absolute Besuchsverbot Mitte März brachte die Isolation für die 83 betagten Bewohner mit sich. Also kümmerten sich der Chef und seine Mitarbeiter darum, dass die älteren Herrschaften wenigstens über Skype oder WhatsApp-Videotelefon ihre Angehörigen mal sehen konnten. Auch Heinz Eisenhardt skypte mit seiner Tochter. Das erste Mal in seinem Leben. Eine schöne Abwechslung zum normalen telefonischen Kontakt.

Sächsische Corona-Schutzverordnung untersagt grundsätzlich Besuche

Wie ist nun die sächsische Regelung für Besuche in Alten- und Pflegeheimen? Offiziell heißt es in der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 12. Mai im Paragraf 11 Absatz 1: „Untersagt ist der Besuch von Alten- und Pflegeheimen, ausgenommen der Besuch naher Angehöriger oder dem Heimbewohner nahestehender Personen zur Sterbebegleitung einschließlich der seelsorgerischen Betreuung.“

Ministerin Köpping: Einrichtungen dankbar für Besuchsmöglichkeiten

Allerdings sagte Sachsens Sozialministerin ebenfalls am 12. Mai anlässlich des Internationalen Tages der Pflege: „Die aktuellen Besuchseinschränkungen in Pflegeeinrichtungen sind für die Bewohner und die Angehörigen eine zunehmend schwer zu ertragende Situation. Ich bin den Einrichtungen dankbar, dass diese verschiedene kreative Wege gefunden haben, um dennoch Besuchsmöglichkeiten für die Angehörigen zu ermöglichen.“ Also geht es doch mit dem Besuchen, unter bestimmten Voraussetzungen.

Allgemeinverfügung erlaubt Besuche im Einzelfall

Mehr Klarheit bringt die am 14. Mai veröffentlichte Allgemeinverfügung des Sozialministeriums für stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulant betreute Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige, Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen sowie Hospize im Freistaat. Darin heißt es: „Nach Anmeldung und Zustimmung dürfen Angehörige und nahestehende Personen im Einzelfall Bewohner stationärer Einrichtungen besuchen. Der Zutritt darf von der Einhaltung von hygienischen und organisatorischen Auflagen abhängig gemacht werden.“ Der Besuch in der Einrichtung sei zeitlich und in der Personenanzahl zu begrenzen und mit der Einrichtung vorab konkret abzustimmen.

Sozialministerium: Einrichtungen sind angehalten, Besuche zuzulassen

Die LVZ fragte zur Sicherheit beim Sozialministerium nach. Die Antwort: „Die Einrichtungen sind ausdrücklich gehalten, Besuche zuzulassen. Dabei sollen sie einerseits den Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter sowie andererseits die Bewohnerrechte im Blick haben. Das heißt, die Verantwortlichkeit der Einrichtung gegenüber den Bewohnern und Mitarbeitenden ist zu wahren, zugleich dürfen Bewohner in Heimen nicht schwerer als andere Menschen in ihren Freiheitsrechten beschränkt werden.“ Besuche könnten beispielsweise in gesondert erreichbaren Teilen der Einrichtung oder im Außenbereich ermöglicht werden. In Zweifelsfällen solle das zuständige Gesundheitsamt hinzugezogen werden.

So haben sich also die Heimleitungen im Sinne der Mitmenschlichkeit in dieser Ausnahmesituation Gedanken gemacht, wie sie unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsgebote mehr Kontakte für ihre Bewohner ermöglichen können.

Jeder Besuchsregelung ein Tanz auf der Rasierklinge

In dieser Corona-Zeit sei jede Besuchsregelung „ein Tanz auf der Rasierklinge“, beschreibt Heimleiter Schott die Lage. „Wir können nicht einfach so die Tür aufmachen. Nur in Einzelfällen dürfen wir Besuche zulassen nach einem strengen Hygienekonzept. Die Angehörigen haben Verständnis und halten sich an die Regeln“, erklärt er.

Kreativ geworden sind auch die beiden Seniorenheime der Volkssolidarität in Leipzig, das Altenpflegeheim „Sonnenschein“ und das Sozialzentrum „An den Gärten“.

Volkssolidarität erlaubt Besuche am Fenster

„Seit Montag konnten wir uns wieder öffnen und bieten eine Besuchsmöglichkeit am Fenster an“, sagt Pressesprecher Martin Gey. Ein Besucher dürfe nach Anmeldung und Hygieneeinweisung für maximal eine Stunde kommen. Er bleibe im Garten, an einem Tisch, der ans Fenster geschoben wird. Auf der anderen Seite des geöffneten Fensters sitzt der Heimbewohner, der auch mit Rollstuhl oder Rollator zu dieser Stelle gebracht werden kann. Ein Spuckschutz trennt beide. Für den Angehörigen ist der Mundschutz Pflicht, für den Pflegebedürftigen nur, wenn es die Gesundheit zulässt. Berührungen sind nicht erlaubt. Alle Angehörigen der 172 Bewohner beider Heime seien über die neue Besuchsmöglichkeit informiert worden.Sie stoße auf Interesse, aber noch verhaltenes.

Treff am Gartenzaun im ASB-Seniorenheim am Silbersee

Die Leitung vom ASB-Seniorenheim „Haus am Silbersee“ orientiert sich an Paragraf 11 Absatz 1 (siehe oben) und lässt Besucher nicht in die Einrichtung. „Grundsätzlich sind keine Besuche zugelassen, und daran halten wir uns strikt. Ausnahmen gibt es nur bei der Sterbebegleitung einschließlich der seelsorgerischen Betreuung“, heißt es gegenüber der LVZ. Die Sicherheit habe absoluten Vorrang. Und bei 130 Bewohnern wolle eine Besuchsregelung gründlich durchdacht und gut vorbereitet sein. Dennoch hat auch dieses Haus eine Lösung gefunden, damit sich Bewohner und Angehörige im Freien auf Abstand begegnen können. Das Seniorenheim hat einen großen Garten in Richtung Silbersee, abgetrennt durch einen Zaun. „Da rufen die Angehörigen in der Regel an, wir bringen die Bewohner runter und achten auf genügend Abstand.“ Es werde niemand weggeschickt.

Auch die städtischen Heime machen Besuche möglich

Auch die Städtischen Altenpflegeheime Leipzig (SAH) haben separate Besuchsmöglichkeiten eingerichtet. Es gelten feste Zeiten nach telefonischer Terminvergabe. „Pro Bewohner ist nur eine Besuchsperson für maximal 15 Minuten zugelassen, es sei denn besondere Gründe rechtfertigen eine Ausnahme“, so Sprecherin Frances Adam. Auch hier gilt, wie in den Einrichtungen von Volkssolidarität und DSG, dass der Besucher keine Covid-19-Symptome haben darf, Maskenpflicht und Abstandsregeln einhält.

Von Anita Kecke