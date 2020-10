Corona-Schwellenwert überschritten: Welche Folgen hat das für Leipzig?

Leipzig

Noch gilt Leipzig nicht als Risikogebiet, doch der Inzidenzwert stieg erstmals auf 35,1. Das gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt. Damit wird die erste Stufe der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung umgesetzt. Welche Folgen hat das für die Leipziger?

Laut Rathaus wird ab Donnerstag (29. Oktober), 0 Uhr, eine Sperrstunde in der Gastronomie eingeführt. Sie gilt jeweils zwischen 23 und 5 Uhr des Folgetages. Des Weiteren ist eine Kontaktverfolgung der Gäste in Lokalen sowie Restaurants und eine Maskenpflicht auf einigen öffentlichen Plätzen vorgesehen. Die Einhaltung der Sperrstunde wird nach Angaben der Stadtverwaltung von Ordnungsamt, Polizei und Bundespolizei kontrolliert.

Diese Maßnahmen sind in einer Allgemeinverfügung geregelt, die am Mittwoch in der Leipziger Volkszeitung in einer Anzeige abgedruckt wird. „Sie gelten ab dem Tag nach ihrer Veröffentlichung, also am Donnerstag ab 0 Uhr“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg. Dieses Prozedere sehe die Bekanntmachungssatzung der Stadt so vor; das Amtsblatt erscheine erst am Wochenende. „Eine bloße Online-Veröffentlichung hat keine Rechtskraft“, so Hasberg auf Anfrage.

Maskenpflicht auf City-Plätzen

Auf die Frage, auf welchen Plätzen künftig Maskenpflicht bestehe, sagte Hasberg: „Auf allen Plätzen innerhalb des Cityringes.“ Ob auch stark frequentierte Bereiche außerhalb des Ringes dazuzählen – wie beispielsweise das Allee-Center in Leipzig-Grünau oder das Paunsdorf-Center – sei noch in der Diskussion.

Ab dem 29. Oktober sind demzufolge auch bei privaten Feiern nur noch maximal 25 Gäste erlaubt. „Veranstaltungen unter freiem Himmel sind nur noch mit höchstens 250 Besuchern möglich, in geschlossenen Räumen gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 150 Personen“, so die Stadt. Einzelfallentscheidungen durch das Gesundheitsamt seien aber möglich. Ausnahmen bedürften eines Hygienekonzepts, so die Stadtverwaltung.

Halloween-Aktionen wolle die Stadt nach dem derzeitigen Stand der Dinge „nicht verbieten“. Es wäre aber schön, wenn die Eltern ihren Kindern klarmachen würden, in diesem Jahr am 31. Oktober auf das Klingeln an den Haus- und Wohnungstüren zu verzichten, meinte der Stadtsprecher.

Weihnachtsmarkt in „abgespeckter Form“

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge soll der Leipziger Weihnachtsmarkt in abgespeckter Form stattfinden. „Wenn die Infektionszahlen aber durch die Decke gehen, müssen wir neu nachdenken“, sagte Hasberg weiter. Die Stadtverwaltung hofft, dass die Maßnahmen greifen. „Wir sind optimistisch, dass die Zahlen dadurch relativ schnell eingedämmt werden können.“

Die Infektionszahlen schnellten am vergangenen Wochenende in die Höhe. Durch „einen Übertragungsfehler“, so war es noch bis Dienstagvormittag auf der Homepage der Stadt Leipzig zu lesen, könnten keine korrekten Zahlen mitgeteilt werden. Das war „kein technisches Versagen“, so Hasberg. „Sondern ein menschliches Problem.“ Der Wochenenddienst im Gesundheitsamt habe die rund 100 Fälle nicht in die Statistik übernommen. „Er hat es wohl zeitlich nicht geschafft“, fügte er hinzu.

Inzidenzwert wieder leicht gesunken

Nach der Übernahme der tatsächlichen Fallzahlen gab es am Montag, dem 26. Oktober, in Leipzig 1308 Infizierte (72 mehr als am Vortag). Damit wurde nach Angaben der Stadt Leipzig der Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten. Am Dienstag gab es 1336 Infizierte (28 mehr als am Vortag). Der Inzidenzwert sank wieder auf 34,1. Dennoch greifen die drastischen Vorkehrungen von Sperrstunde bis Maskenpflicht. „Sobald der Inzidenzwert an einem Tag die 35 überschreitet, sind etliche Maßnahmen in der sächsischen Corona-Schutzverordnung vorgeschrieben“, erläuterte Hasberg. „Es reicht ein einmaliger Schwellentag.“ Erst wenn die Werte sieben Tage in Folge darunter liegen würden, kann die Verordnung wieder aufgehoben werden. „Das ist sinnvoll, weil die Zahlen ja schwanken.“ Nach Stadtangaben vom Dienstag gab es bisher 15 Corona-Todesfälle in Leipzig.

57 Helfer unterstützen Gesundheitsamt

Grund für die erheblich gestiegenen Zahlen in Leipzig sind nach Rathaus-Angaben vor allem Infektionen in vier Altenpflegeheimen und zwei Asylunterkünften. Um welche Einrichtungen es sich dabei handelt, wollte der Stadtsprecher auf Anfrage nicht mitteilen. Auch auf die Frage, ob ein möglicherweise infizierter Arzt seine Patienten angesteckt habe, wollte sich die Stadtverwaltung – „aus Datenschutzgründen“ – nicht äußern.

Das Gesundheitsamt wird derzeit von 20 Soldaten, 24 Verwaltungsangestellten aus anderen Bereichen, zehn Studenten, zwei Experten des Robert Koch-Instituts ( RKI) und einer Ärztin der Landesuntersuchungsanstalt unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung unterstützt. „Die Nachverfolgung klappt im Moment noch. Bei einem Inzidenzwert von 50 ist das aber so gut wie nicht mehr möglich“, so Hasberg.

