Corona-Schwerpunktpraxen im Raum Leipzig bewähren sich

Leipzig/Dresden

Zwei Wochen nach Einrichtung spezieller Covid-19-Praxen zieht der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen, Dr. Klaus Heckemann, eine positive Bilanz. Diese neuen Versorgungsstrukturen, die zur Testung und Behandlung von Covid-19-Patienten dienen, hätten sich als sehr sinnvoll bewährt. Denn durch diese Schwerpunktpraxen hätten Patienten, die einen Verdacht auf eine Corona-Infektion oder sogar schon entsprechende Beschwerden aufweisen, zusätzlich zu ihren Hausarztpraxen weitere Anlaufstellen in Leipzig, so der Mediziner.

Zentrale Vermittlung werktags möglich

Eine zentrale Vermittlung der Patienten an diese neu eingerichteten Schwerpunktpraxen ist werktags von 8 bis 16 Uhr über folgende Rufnummer möglich: (0341) 2432-2989. Der Besuch in einer der Spezialpraxen ist aber nicht zwingend an die Vermittlung über diese Rufnummer gebunden, sondern kann auch direkt erfolgen.

Heckemann unterstreicht: „Die niedergelassenen Ärzte in Leipzig sind bereits von der KV Sachsen über diese neuen Möglichkeiten der Versorgung der Patienten informiert worden. Dies soll auch der Entlastung anderer Arztpraxen dienen. Unsere niedergelassenen sächsischen Ärzte haben in der Corona-Pandemie eine große Verantwortung, denn zusätzlich zu den Anforderungen der Pandemie gilt es nun auch weiterhin, die Versorgung aller Patienten in Sachsen mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern sicherzustellen.“

Da wie schon in der ersten Welle der Corona-Pandemie die ambulant tätigen Ärzte einen großen Teil der an Covid-19 erkrankten Menschen behandeln könnten, stellten diese neuartigen Schwerpunktpraxen eine wichtige Komponente im Pandemiemanagement dar, ergänzt KVS-Sprecherin Katharina Bachmann-Bux.

In der Region Leipzig wurden folgende Covid-19-Schwerpunktpraxen eingerichtet:

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Berit Schmidt/ Paul Neumeier

Fachärzte für Innere Medizin

Wintergartenstraße 2, 04103 Leipzig

jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:30 bis 9:30 Uhr

Praxisgemeinschaft Dipl.-Med. Greeff/Büschel

Mockauer Straße 123-125, 04357 Leipzig

Mittwoch und Freitag, 13:00 bis 15:00 Uhr

Dr. med. Anselm Krügel

FA für Innere Medizin

Pestalozzistraße 10, 04178 Leipzig

Dienstag und Donnerstag jeweils 11.00 bis 13.00 Uhr

Hausarztzentrum Gemeinschaftspraxis Dres. Lipp & Amm

Karl-Liebknecht-Straße 103, 04275 Leipzig

Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr

Praxis Dr. Windau

Lützowstraße 13b, 04155 Leipzig

Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr

Praxis Katrin Kräcker

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Brauhausstraße 5, 04552 Borna

jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 11:30 bis 13:30 Uhr

Gernot Vierig

Facharzt für Allgemeinmedizin

Ringstraße 8, Dürrweitzschen/04668 Grimma

Montag, Mittwoch bis Freitag von 11:00 bis 13:00 Uhr und Dienstag von 17:00 bis 19:00 Uhr

Praxisgemeinschaft Dr. med. Rita Schulz, Dipl.-Med. Heike Ruhland

Abstrichzentrum nur für Kinder, FÄ für Kinder- und Jugendmedizin

Nonnenstraße 44, 04229 Leipzig

Montag bis Donnerstag jeweils 10:00 bis 12:00 Uhr

Kindernotfallzentrum Dr. Teichmann

Abstrichzentrum nur für Kinder

Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 13:00 bis 15:00 Uhr

Testpraxis Flughafen Leipzig/Halle

16:00 bis 20:00 Uhr

Aktuelle Informationen zu allen von der KV Sachsen eingerichteten Schwerpunktpraxen Infekt/ Covid-19 sind auf der Webseite der KVS zu finden.

Von Anita Kecke