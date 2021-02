Gesundheitsminister Spahn will ab März kostenlose Schnelltests in Arztpraxen oder Apotheken ermöglichen. Vor allem aber die Einführung von Laientests weckt große Erwartungen, etwa auf baldige Normalität an den Schulen. Sachsens Apotheker und ein Leipziger Mediziner warnen jedoch vor zu großer Euphorie und sehen Tücken im Detail.