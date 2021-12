Leipzig

Corona-Schnelltests sind angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens und der neuen Corona-Regeln stark gefragt. Mit dem bundesweiten Infektionsschutzgesetz gilt am Arbeitsplatz wie auch in Bus und Bahn die 3G-Regelung. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss also wieder häufiger einen negativen Test vorweisen. Vor Weihnachten dürfte die Nachfrage noch einmal zunehmen: Um auf Nummer sicher zu gehen vor dem Treffen mit Freunden oder Familie, wollen sich viele noch einmal testen lassen.

Seit dem 13. November sind Corona-Schnelltests in Deutschland wieder kostenlos. Die sogenannten „Bürgertests“ können mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Zuvor waren die Schnelltests seit dem 11. Oktober für den Großteil der Sachsen kostenpflichtig. Seitdem hatte sich auch das Netz an Teststationen reduziert. Mit der erhöhten Nachfrage nach Corona-Tests ist die Zahl der Testzentren zuletzt wieder gestiegen.

Corona-Testzentren in Leipzig: Karte mit Standorten

Derzeit gibt es rund 100 Testmöglichkeiten in Leipzig. Neben den drei Kommunalen Testzentren im Petersbogen, am Wilhelm-Leuschner-Platz und im Robert-Koch-Klinikum in Grünau führen zahlreiche Apotheken, Geschäfte und andere Anlaufstellen im Stadtgebiet Schnelltests durch geschultes Personal durch. Einige der Teststellen bieten auch PCR-Tests an – diese sind allerdings kostenpflichtig. Die interaktive Karte von LVZ.de zeigt alle Anlaufstellen in der Messestadt. 

Hier finden Sie alle Leipziger Testzentren. Wenn Sie auf zugehörige Symbol klicken, bekommen Sie zudem wichtige Informationen, wie die jeweilige Adresse, die Telefonnummer und die Website angezeigt (Stand 20.12.2021, alle Angaben ohne Gewähr).

Apotheken, Drogerien und Discounter verkaufen Corona-Selbsttests

Übrigens verkaufen auch viele Apotheken, diverse Discounter und Drogeriemärkte Corona-Selbsttests. Die Tests für zu Hause werden hier in unterschiedlichen Packungsgrößen und zu verschiedenen Preisen angeboten. Nachteil: Wer sich ohne offizielle Aufsicht selbst testet, bekommt auch kein zertifiziertes Ergebnis, welches aber häufig notwendig ist.

Corona-Tests wieder kostenfrei: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Einen Mittelweg gibt es jedoch auch. Online werden ebenfalls Selbsttests angeboten. Die Durchführung wird dann zum Beispiel per Webcam überwacht und so das zertifizierte Ergebnis ermöglicht.

Von LVZ