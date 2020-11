Leipzig

Mehr als 500 Leipziger sind nach Angaben des städtischen Gesundheitsamtes aktuell mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit Tagen deutlich an. Vor dem Hintergrund der sich verstärkenden Pandemie wurde jetzt die Corona-Testambulanz am Leipziger Universitätsklinikum wieder in Betrieb genommen.

Terminvereinbarung ist nicht erforderlich

„Die bereits im März eingerichtete und im September zwischenzeitlich geschlossene Ambulanz wurde angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens in vertraglicher Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung wieder reaktiviert, um die Kollegen in den niedergelassenen Praxen zu unterstützen“, teilte das Klinikum am Dienstag mit. Die Testambulanz ist wochentags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist sie geschlossen.

Die Ambulanz befindet sich in einem separaten Gebäude, dem „Haus am Park“, im Park hinter dem Klinikum und ist über den Zugang in der Johannisallee erreichbar. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht erforderlich.

Test nur bei Symptomen und auf Anweisung des Gesundheitsamtes

Getestet werden Menschen mit Covid-19-Symptomen, aber auch asymptomatische Personen, die nachweisbaren Kontakt zu infizierten Personen hatten und daher vom Gesundheitsamt zum Test aufgefordert wurden oder Personen, die über die Corona-Warn-App über einen Kontakt mit einem positiven Fall informiert worden sind. Wichtige Testkriterien seien dabei entsprechend den neuen Richtlinien des Robert-Koch-Instituts das Vorliegen schwerer oder sehr typischer Symptome, unter anderem Geruchs- oder Geschmacksstörungen, sowie die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.

Zudem stehe die Ambulanz bereit, um bei Bedarf Tests bei Mitarbeitern von Gesundheitseinrichtungen wie Heimen, Krankenhäusern und Praxen durchzuführen sowie bei Patienten vor deren Aufnahme in Heime, Reha-Einrichtungen und Krankenhäuser. Auch die regelmäßigen Tests für Lehrer können hier bei Vorlage einer vom Schulleiter ausgestellten Berechtigung erfolgen.

Auch Zahnarztpraxis für Covid-19-Patienten wieder offen

Ebenfalls wieder geöffnet hat die zahnmedizinische Notfallambulanz für Covid-19-Patienten. Hier können sich Corona-Infizierte bei Zahnschmerzen und akuten Zahnproblemen behandeln lassen. Die Organisation dieser Termine erfolgt nach Angaben des Uniklinikums über die Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen, die in Absprache mit der Notfallambulanz dann das weitere Vorgehen regelt.

