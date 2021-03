Corona-Testpflicht ab Klasse 5: So ist der erste Tag in Leipzig gelaufen

Leipzig

Zwei positive Corona-Proben aus zwei unterschiedlichen Schulen liegen dem Leipziger Gesundheitsamt nach dem ersten Schultag mit Corona-Testpflicht an Gymnasien, Ober-, Berufs- und Förderschulen in Sachsen vor. Die freiwilligen Schnelltests in den Tagen davor ergaben der Behörde zufolge kein einziges positives Ergebnis.

Auch an der 68. Oberschule in Gohlis waren bislang alle Tests negativ. „Wir sind froh, dass es jetzt wieder losgehen kann“, sagt Schulleiterin Silvana Schmidt. Nach den freiwilligen Schnelltests vom Montag und den Selbsttests vom heutigen Mittwoch sind nun insgesamt knapp 300 Schüler und Lehrer der Einrichtung getestet. Eine Eingangskontrolle stellt sicher, dass niemand durchs Netz schlüpft. Lediglich zwei Schüler bleiben in häuslicher Lernzeit, weil sie sich nicht testen lassen wollen.

„Wir brauchen mehr Handlungssicherheit“: Silvana Schmidt, Leiterin der 68. Oberschule, beklagt die Kurzfristigkeit, in der das Kultusministerium zurzeit seine Pläne ändert. Quelle: André Kempner

An der Gutenbergschule, einem Beruflichen Schulzentrum mit Schülern aus ganz Deutschland, hatten sich bereits am Montag alle rund 700 freiwillig testen lassen. „Gott sei Dank keine positiven Ergebnisse“, sagt die stellvertretende Leiterin Anne Shamsan. Die Selbsttests, die sich alle Leiterinnen und Leiter der weiterführenden Leipziger Schulen am Dienstag aus einem zentralen Depot in der Ruth-Pfau-Schule abgeholt haben, sollen an der Gutenbergschule ab kommendem Montag zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu den Schnelltests ist bei den Selbsttests kein tiefer Rachen-Abstrich nötig – und daher auch kein geschultes Personal.

„Wir haben aufgehört, länger als eine Woche im Voraus zu planen“: Anne Shamsan ist stellvertretende Leiterin der Gutenbergschule, zu der Berufsschüler aus dem ganzen Bundesgebiet pendeln. Quelle: André Kempner

Kaum Test-Verweigerer

An der Gerda-Taro-Schule haben sich am Mittwoch die Fünft- und Sechstklässler selbst getestet sowie jene älteren Schülerinnen und Schüler, die bei der freiwilligen Testung am Montag gefehlt hatten. Auch hier gibt es bislang kein Positiv-Resultat „und nur eine Handvoll Schüler, die lieber zu Hause bleiben, als sich testen zu lassen“, sagt Schulleiter Uwe Schmidt.

Wie berichtet ist der Zugang zu den weiterführenden Schulen ohne Negativ-Nachweis in Sachsen seit Mittwoch verboten. Ursprünglich sollte die Testpflicht bereits ab vergangenem Montag gelten, doch mangels ausreichend Selbsttest-Kits blieb die Testung an den ersten beiden Tagen nach 13 Lockdown-Wochen freiwillig. Am Dienstag gab Kultusminister Christian Piwarz (CDU) dann bekannt, dass genügend Selbsttest da seien und in sachsenweit 13 Verteilzentren zur Abholung bereitstünden. Bis spät in den Dienstagabend oder vor Schulbeginn Mittwochfrüh wurden die Pakete daraufhin vor Ort in die jeweils benötigte Menge pro Klasse aufgeteilt. „Viele Eltern haben mit ihren Kindern vorab Erklärvideos angeschaut, wie so ein Test funktioniert“, lobt Taro-Direktor Schmidt. „Das hat sehr geholfen.“

„Etwas mehr zeitlicher Vorlauf wäre besser gewesen“: Uwe Schmidt, Leiter des Gerda-Taro-Gymnasiums. Quelle: André Kempner

Kurzfristigkeit macht Schulen zu schaffen

Die wiederholt kurzfristigen Pläne des Kultusministeriums machen den Schulen nach Aussage der Leiterinnen und Leiter gleichwohl sehr zu schaffen. „Mit etwas mehr zeitlichem Vorlauf hätten bestimmt alle Schüler rechtzeitig ihre von den Eltern unterschriebene Einwilligung dabei gehabt“, sagt Uwe Schmidt. Ebenso fordert Silvana Schmidt, die Direktorin der 68. Oberschule, von den politischen Entscheidern „mehr Handlungssicherheit“. Es sei für eine Schule ein enormer Kraftaufwand, von heute auf morgen alle Eltern und Schüler zu erreichen. Auch Anne Shamsan von der Gutenbergschule seufzt, als sie sagt: „Wir haben aufgehört, länger als eine Woche im Voraus zu planen.“

Von Mathias Wöbking