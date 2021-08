Leipzig

Am Dienstag schalteten sich Bund und Länder erneut zu einem Corona-Gipfel zusammen. Ein Punkt der Beratung der Länder und der Bundesregierung: Corona-Schnelltests sollen ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden. Was bedeutet das für die Testzentren in Leipzig?

„Es ist richtig“, sagt Frank Werner, Betreiber des Testcenters vor dem OBI-Markt in der Nähe des Hauptbahnhofs. „Die Möglichkeit zur Impfung ist da und wer es nicht möchte, muss eben zahlen.“ Dies sei ein logischer Schritt, betont er. Der Bedarf an Schnelltests sei generell immer weniger geworden, einige Testzentren müssten schließen, vermutet er. Die Tests würden dann wieder Aufgabe der Ärzte und Apotheken werden. „Wir gehen davon aus, dass wir ab Herbst schließen müssen.“

Verlust ist vorprogrammiert

Benjamin Stark leitet das Testzentrum EFG im Brühl. „Wir sind daran interessiert, dass die Infektionszahlen weiterhin niedrig sind und Menschen getestet zu Veranstaltungen gehen können“, sagt er. Seiner Meinung nach mache es eher Sinn, kostenfreie Tests zu ermöglichen – als niederschwelliges Angebot für Nichtgeimpfte und Geimpfte. Denn auch nach der Impfung bestehe die Möglichkeit, andere anzustecken. Stark geht davon aus, dass die Nachfrage nach Schnelltests sinken wird und sie „in die Verlustzone rutschen werden“. Aktuell könne er noch nicht sagen, ob das Zentrum im Herbst schließen muss.

„Natürlich fragen wir uns aus wirtschaftlicher Sicht, ob es sich dann noch lohnt“, sagt Georg Budanyi. Er leitet das Testzentrum im Gewandhaus. „Wir wollen geöffnet bleiben und den Bürgern trotzdem Tests anbieten.“ Es sei eine schwierige Frage, betont er. Denn es sei unklar, ob sich dann noch jeder einen Test leisten könnte.

Markus Bien von der Uniklinik Leipzig glaubt nicht, dass das Testzentrum im Herbst geschlossen wird. Auch Aimal Barikzay versichert, dass sein Testzentrum an der Karli 12 noch bis Ende des Jahres geöffnet bleiben wird. „Ich glaub nicht, dass es richtig ist, wenn man die Leute indirekt zum Impfen zwingt. Jeder hat immer noch seine eigene Meinung“, betont er. Zweifel habe er auch an der Unterscheidung zwischen den Menschen, die sich nicht impfen lassen können und denjenigen, die es nicht wollen. „Das wird dann so wie mit den Attests gegen die Maskenpflicht.“

