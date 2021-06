Leipzig

Immer weniger Leipzigerinnen und Leipziger machen von den kostenlosen Corona-Bürgertests Gebrauch. Grund: Seit 9. Juni ist die Testpflicht weitestgehend aufgehoben, die Inzidenz ist stabil niedrig. Und mit dem Impfen geht es stetig voran. Wegen rückläufiger Nachfrage sind bereits die ersten 20 von einstmals 161 Leipziger Testzentren geschlossen worden. Im Juli machen weitere zu – zumal die Vergütung für die Betreiber drastisch sinkt. Statt bisher 18 Euro pro Test werden bundesweit ab 1. Juli nur noch 11,50 Euro gezahlt, als Folge der aufgedeckten Fälle von Abrechnungsbetrug.

Kein Risiko beim Familientreffen

Dennoch gibt es weiterhin Bedarf für Tests, sei es vor Urlaubsreisen oder Familientreffen. „Ich sehe meine Eltern aus Ostwestfalen das erste Mal seit November wieder. Sie sind zwar geimpft, aber ich nicht. Da will ich kein Risiko eingehen“, berichtet Nele Groß (31), die mit Mann und Kind in Leipzig lebt. Er lasse sich regelmäßig testen, sagt Sebastian Kloß (47), der einen neuen Job sucht und auf jeden Fall gesund bleiben will. Wer in nächster Zeit einen Test benötigt, sollte sich vorab nach den Öffnungszeiten des jeweiligen Zentrums erkundigen. Viele Betreiber sind telefonisch schon gar nicht mehr erreichbar und antworten nicht auf Mails. Die LVZ hat einige Beispiele zusammengetragen, wer weitermacht und wer aufhört:

Testcenter am Flughafen Leipzig/Halle: Die gemeinsame Einrichtung des Freistaates Sachsen und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen im Obergeschoss des Abflugs- und Ankunftsterminals schließt zum 30. Juni. Im Zentralterminal stehen aber weiterhin Teststationen zur Verfügung.

Testzentrum am Leuschnerplatz: Am Dienstagmorgen zur Eröffnung um 9 Uhr standen eine Handvoll vor allem jüngerer Leute an, die noch keine Impfung erhalten haben. „Die Kapazitäten des Kommunalen Testzentrums Bike-In auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sind zur Zeit nicht voll ausgeschöpft. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten an Freitagen und Samstagen bis 22 Uhr wurde vorgenommen“, teilte das Rathaus auf LVZ-Anfrage mit. In der Vorwoche ließen sich mehr als 1500 Personen dort testen.

Das Testzentrum im Gewandhaus wurde im April eröffnet. Quelle: André Kempner

Testzentren Felsenkeller, Hauptbahnhof, Allee Center: „Mit dem Wegfall der Testpflichten ist natürlich auch die Nachfrage gesunken. Wir werden die Öffnungszeiten je nach Entwicklung der Lage anpassen“, sagt der Betreiber, eine Firma aus Dessau-Rosslau. 

Paunsdorf Center und Höfe am Brühl: Beide Corona-Testzentren bleiben bestehen, solange die Kosten für Miete und Personal noch tragbar sind – nicht zuletzt wegen der bestehenden Kündigungsfristen. „Doch die Auslastung ist wesentlich schlechter als noch vor ein paar Wochen“, sagt Tessa C. Ley von „Mein Corona Schnelltest“. Das Personal wurde bereits reduziert.

Mit dem Wegfall der Testpflicht für den Zoobesuch wurde auch das Corona-Testzentrum im Gondwanaland nicht mehr benötigt und wieder geschlossen. Quelle: André Kempner

Zoo-Testzentrum: Es wurde geschlossen, als die Testpflicht für den Besuch des Leipziger Zoos aufgehoben wurde. „Der Bedarf war stark gesunken“, berichtet Betreiber Cornelius Golembiewski. Er hat der Stadt angeboten, mit einem mobilen Testzentrum gezielt an Orten zu testen, an denen Bedarf besteht – beispielsweise wenn Clubbesucher einen Test für Innenräume benötigen. „Und ansonsten warten wir mal ab, was im Herbst passiert.“

Testzentrum Am Sportforum 10: Schließt am 1. Juli.

Johanniter-Unfall-Hilfe: Hat ihre Teststation im Arcus-Park in der Torgauer Straße bereits Mitte Juni geschlossen. Ende Juni macht auch das Testzentrum in den Gohlis-Arkaden zu – letzter Testtag 30. Juni.

Vom Gesundheitsamt geschlossene Schnellteststation vor dem Toom-Baumarkt in Leipzig-Heiterblick. Quelle: Christian Modla

Testzentren an den drei Leipziger Baumärkten: Wurden auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen. Grund waren zahlreiche Verstöße, darunter fehlende Schulungsnachweise, fehlende Identitätsprüfung der zu testenden Personen und mangelhafte Transparenz und Unstimmigkeiten bei der Anzahl der durchgeführten Testungen.

