Corona-Testzentren in Leipzig: Wo kann ich mich testen lassen?

Wie der Name schon sagt, ist der große Vorteil von Corona-Schnelltest die kurze Dauer bis ein Ergebnis vorliegt. Schon nach 15 Minuten ist das der Fall. Deshalb ist diese Test-Variante besonders an den Weihnachtsfeiertagen als Absicherung vor Familienbesuchen sehr begehrt. In Leipzig können Schnelltest in Corona-Testzentren, Arztpraxen und neuerdings auch im Institut für Zukunft und im Restaurant Chocolate im Barfußgässchen gemacht werden.

Ein Schnelltest kostet circa 35 bis 40 Euro. Wichtig ist zu wissen, dass ein Schnelltest immer nur eine Momentaufnahme ist. Das Testergebnis zeigt lediglich an, ob die Person zum Zeitpunkt des Tests ansteckend ist. Zusätzlich zum Schnelltest wird deshalb vor Verwandtenbesuchen eine Selbstisolation empfohlen. Mehr Sicherheit gibt ein PCR-Test, der in vielen Testzentren ebenfalls angeboten wird. Hier wird der Rachenabstrich im Labor ausgewertet, was in der Regeln 24 Stunden dauert und um die 100 bis 140 Euro kostet.

Termine für eine Corona-Schnelltest müssen in manchen Corona-Testzentren vorab online oder telefonisch vereinbart werden. Zum Teil muss auch die Bezahlung vorab erfolgen. Die meisten Arztpraxen bieten dagegen Corona-Sprechzeiten an, zu denen Patienten flexibel vorbei schauen können. Auch die Zahlung vor Ort ist hier möglich.

Dies sind die Corona-Testzentren in Leipzig und ihre Öffnungszeiten über die Feiertage

Flughafen Leipzig/Halle

22.12.2020 Dienstag 16 - 20 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 16 - 20 Uhr

24.12.2020 Donnerstag 16 - 18 Uhr

25.12.2020 Freitag 16 - 20 Uhr

26.12.2020 Sonnabend 16 - 20 Uhr

27.12.2020 Sonntag 16 - 20 Uhr

28.12.2020 Montag 16 - 20 Uhr

29.12.2020 Dienstag 16 - 20 Uhr

30.12.2020 Mittwoch 16 - 20 Uhr

31.12.2020 Donnerstag 16 - 20 Uhr

01.01.2021 Freitag 16 - 20 Uhr

Praxis Dr. Windau, Gohlis-Arkaden, Lützowstraße 13 b, 04155 Leipzig

22.12.2020 Dienstag 8 - 12 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 8 - 12 Uhr

28.12.2020 Montag 8 - 12 Uhr

29.12.2020 Dienstag 8 - 12 Uhr

30.12.2020 Mittwoch 8 - 12 Uhr

Hausarztzentrum Gemeinschaftspraxis Dres. Lipp & Amm. Karl-Liebknecht-Straße 103, 04275 Leipzig

22.12.2020 Dienstag 8 - 12 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 8 - 12 Uhr

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Berit Schmidt/ Paul Neumeier – Fachärzte für Innere Medizin, Wintergartenstraße 2, 04103 Leipzig

22.12.2020 Dienstag 7:30 - 9:30 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 7:30 - 9:30 Uhr

Praxisgemeinschaft Dipl.-Med. Greeff/Büschel. Mockauer Straße 123-125, 04357 Leipzig

23.12.2020 Mittwoch 13 - 15 Uhr

30.12.2020 Mittwoch 13 - 15 Uhr

Dr. med. Anselm Krügel – Facharzt für Innere Medizin, Pestalozzistraße 10, 04178 Leipzig

22.12.2020 Dienstag 11 - 13 Uhr

29.12.2020 Dienstag 11 - 13 Uhr

Praxisgemeinschaft Dr. med. Rita Schulz, Dipl.-Med. Heike Ruhland - Abstrichzentrum nur für Kinder, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, Nonnenstraße 44, 04229 Leipzig

22.12.2020 Dienstag 10 - 12 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 10 - 12 Uhr

28.12.2020 Montag 14 - 16 Uhr

Kindernotfallzentrum Dr. Teichmann - Abstrichzentrum nur für Kinder, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig

Corona-Abstriche nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung.

Corona-Testzentrum Leipzig, Chocolate Leipzig, Barfüßgäßchen 12, 04109 Leipzig

22.12.2020 Dienstag 10 - 12 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 10 - 12 Uhr

24.12.2020 Donnerstag 10 - 12 Uhr

28.12.2020 Montag 10 - 12 Uhr

29.12.2020 Dienstag 10 - 12 Uhr

30.12.2020 Mittwoch 10 - 12 Uhr

31.12.2020 Donnerstag 10 - 12 Uhr

Termin online unter https://covidident.de/ oder telefonisch unter 0173 1879380. Bezahlung vor Ort.

Testzentrum IfZ, An den Tierklinken 38–40, 04103 Leipzig

Alle Termine sind ausgebucht.

Corona-Testambulanz Universitätsklinik Leipzig, Liebigstraße 20, 04103 Leipzig, „Haus am Park“ (Haus 7.2)

22.12.2020 Dienstag 9 - 16 Uhr

23.12.2020 Mittwoch 9 - 16 Uhr

26.12.2020 Sonnabend 9 - 14 Uhr

27.12.2020 Sonntag 9 - 16 Uhr

28.12.2020 Montag 9 - 16 Uhr

29.12.2020 Dienstag 9 - 16 Uhr

30.12.2020 Mittwoch 9 - 16 Uhr

Von Pauline Szyltowski und Lilly Günthner