Corona-Tradition: 100 Mal geht über Großsteinberg der Mond auf – jeden Abend

Während alle zwei Wochen neue Corona-Regeln in Kraft und außer Kraft treten, haben Kerstin Post und Christa Kahle ihr eigenes Dreimonatsgesetz durchgehalten. Abends griffen sie punkt 19 Uhr zu den Telefonhörern und sangen gemeinsam das Lied „Der Mond ist aufgegangen“. Und zwar durchweg jeden Tag, egal, was da kommen wollte. Am Sonntag feierten sie ihr 100. Ständchen mit einigen Freunden.

Kerstin Post heißt nicht nur, wie sie heißt. Die 58-Jährige wohnt auch in der Großsteinberger Straße, durch die früher die Postkutschen von Leipzig nach Dresden rollten. Und sie bringt die Post ins Haus. In Leipzig-Holzhausen, wo sie mit ihrem gelben DHL-Flitzer unterwegs ist, wird sie hoch geschätzt. Ein paar Sätze am Gartenzaun sind trotz aller Eile bei ihr immer drin.

Zwei Frauen, ein Hobby

So erfuhr sie eines Tages, dass ihre Kundin Christa Kahle Mitglied im Frauenchor Liebertwolkwitz ist. Was für ein Zufall! Auch die Großsteinbergerin kann sich ein Leben ohne Lieder nicht vorstellen. Sie singt im Volkschor Klinga und verwaltet dort sogar die Schatztruhe. Ein Hobby also, das beide verbindet, auch wenn es bis dahin nie zu einem gemeinsamen Auftritt der zwei Ensembles gekommen war.

An Veranstaltungen oder wenigstens Proben war nicht mehr zu denken, als Mitte März wegen des Coronavirus das öffentliche Leben heruntergefahren wurde. Die Theologin Margot Käßmann rief zum Balkonsingen auf. „Am 20. März las ich davon und erzählte es Kerstin“, berichtet Christa Kahle (70). Die Zustellerin reagierte mit den Worten: „Das machen wir ab heute.“ Noch am gleichen Tag erklang erstmals das Duett mit mehr als der gebotenen Distanz – in Großsteinberg und Holzhausen, wenn auch nicht auf Balkonen.

Lied darf nicht ausfallen

„An keinem einzigen Tag fiel es aus“, lässt einen Kerstin Post erstaunen. Als sie und ihr Mann Heinz, der übrigens auch bei der Post arbeitet, am 30. April ihren Sohn in Dresden besuchten, hatte sie das Handy zu Hause auf dem Sofa vergessen. Ihre Tochter musste extra aus Grimma dorthin fahren, um die Telefonnummer von Christa Kahle im Speicher ausfindig zu machen. So konnte sie die Gesangspartnerin doch noch pünktlich erreichen.

Gesang im Penny-Markt

„Anfang Mai zog mein Sohn die Sommerreifen an meinem Auto auf, und Freunde von ihm standen drum herum“, schildert die Holzhausenerin. „Ich habe sie dann erst mal allein gelassen, um zu singen, und hörte sie noch sagen: ,Geht das schon wieder los?!’“ Ja, es ging wieder los, auch wenn mal jemand darüber schmunzelte, zum Beispiel als Christa Kahle 19 Uhr im Penny-Markt stand und die freiwillige Pflicht rief.

Zeichen gegen die Angst

„Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir nicht unterzukriegen sind und die Angst vor Corona nicht an uns heranlassen“, begründet Kerstin Post ihren Enthusiasmus. Und Christa Kahle fügt an: „Damit haben wir uns gegenseitig Kraft gegeben.“ Eine Kraft, die auch andere hin und wieder mit ihren Kehlen verstärkten, zum Beispiel ihr Schwiegersohn aus Aachen, Karin Steudtner aus Großsteinberg sowie die Freundinnen Sabine Wagner aus Baalsdorf und Karin Brüderlein aus Holzhausen.

Tradition bricht nicht ab

Die drei Frauen gehörten zu den Gästen von Kerstin Post, die am Sonntagabend zum 100. und letzten Corona-Singen in ihren Garten geladen hatte. Diesmal nicht am Telefon, sondern leibhaftig nebeneinander auf dem Balkon über den Dächern von Großsteinberg. Ein gänzlicher Abbruch der Tradition war das aber nicht. „Wir werden am Telefon weiter singen, aber nicht mehr so regelmäßig und auch andere Lieder“, blickt Kerstin Post in die Zukunft.

Gastauftritt in Liebertwolkwitz

Die Verbindung ging jetzt so weit, dass die Großsteinbergerin am Montagvormittag erstmals den Frauenchor Liebertwolkwitz verstärkte, der den Bewohnern des dortigen Seniorendomizils „Vierseithof“ ein Ständchen brachte. Ihrem Volkschor Klinga will sie die Treue halten. Aber vielleicht finden sich nun doch einmal die zwei Ensembles für einen gemeinsamen Auftritt zusammen.

