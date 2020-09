Corona-Verdachtsfall an Schkeuditzer Oberschule – Klasse muss zu Hause bleiben

Schkeuditz

An der Schkeuditzer Lessing-Oberschule gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Dabei soll es sich nach LVZ-Informationen um einen Schüler der achten Klasse handeln. Die Eltern des Schülers sollen die Schule informiert haben – der Schüler selbst war am Dienstag dem Unterricht ferngeblieben. Die betroffene Klasse wurde nach Hause in Quarantäne geschickt und soll auch am Mittwoch nicht zum Unterricht erscheinen.

OBM bestätigt LVZ-Informationen

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) stand am Dienstag im Austausch mit Schulleiter Jens Hünecke. „Es ist so“, bestätigt Bergner. „Der Schüler ist zu Hause und die Klasse auch.“ Weitere Informationen könne er nicht geben, zuständig sei das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen.

Gesundheitsamt lobt Verhalten der Eltern

Das bestätigt auf LVZ-Nachfrage den Verdachtsfall. „Die Schulleitung und das Gesundheitsamt über den Verdacht zu informieren und zu Hause zu bleiben, ist vorbildlich“, lobt Steffi Melz, amtierende Leiterin des Gesundheitsamtes. Der Schüler habe leichte Erkältungssymptome und sei in Kontakt mit einem Reiserückkehrer gewesen, der einen Positivbefund erhalten hat.

Für Schulen gilt Vier-Stufen-Plan

Für die Schulen gelte in einem solchen Fall ein Vier-Stufen-Plan, erklärt Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB). Dieser soll ein schnelles und sicheres Handeln der Schulen und Kitas ermöglichen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, hänge vom Infektionsgeschehen ab und sei die Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamtes. Sollte es zu einer tempöraren Schließung einzelner Klassen oder Schulen kommen, bekämen die Schüler Aufgaben für zuhause.

Weiteres Vorgehen abhängig vom Befund

Dem betroffenen Schüler in Schkeuditz sei am Dienstag umgehend ein Abstrich im Nasen-Rachen-Raum entnommen worden, so das Landratsamt Nordsachsen. Das Laborergebnis werde am Mittwoch vorliegen. Sollte sich der Infektionsverdacht bestätigen, würden alle infrage kommenden Kontaktpersonen vorsorglich auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt würde dann seine mobile Task Force gleich direkt in die Schule schicken, so das Landratsamt.

Einen solchen Fall hat es nach LVZ-Informationen vor einigen Monaten an der Thomas-Müntzer-Grundschule in Schkeuditz gegeben. Nach einem Positivbefund wurden alle Lehrer und Schüler vor Ort vom Gesundheitsamt getestet. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt – allerdings ist von einem größeren Corona-Ausbruch dort auch nichts bekannt.

Von Linda Polenz