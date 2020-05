Trotz massiver Lockerungen: Besuchsverbote für Leipzigs Krankenhäuser bleiben bestehen

Leipzig

Im großen Stil lockert der Freistaat am 15. Mai unzählige Auflagen zum Corona-Schutz. Gastronomie und Hotellerie nehmen wieder die Arbeit auf. Kinos, kleinere Kulturbetriebe und Fitnessstudios haben grünes Licht bekommen, nach wochenlanger Pause weiterzumachen. An einigen Beschränkungen wird jedoch nicht gerüttelt. Das gilt auch für das Besuchsverbot in Leipzigs Krankenhäusern – und das vorerst bis 5. Juni.

„Bestehen bleibt grundsätzlich das Besuchsverbot für Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen und ambulant betreute Wohngemeinschaften sowie Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen, stationäre Einrichtungen und Wohnstätten der Kinder- und Jugendhilfe“, so der Wortlaut der aktualisierten Corona-Schutz-Verordnung des Landes.

Ausnahmen könnten durch die zuständigen Landkreise oder kreisfreien Städte unter Absprache mit dem Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt realisiert werden, heißt es weiter.

Unbedenklichkeitserklärung und Mund-Nasen-Schutz

Am Klinikum Sankt Georg gelten jene Ausnahmeregelungen schon länger für das Wachkomaheim, die Kinderstation und die Palliativstation. „Die Besucher füllen dafür eine Unbedenklichkeitserklärung aus und tragen Mund-Nase-Schutz“, erklärt Manuela Powollik, Pressesprecherin des Sankt Georg auf LVZ-Nachfrage.

Ausnahme bei Geburtshilfe und Sterbenden

Auch am Sankt Elisabeth im Leipziger Süden bleibt das Besuchsverbot bestehen – bis auf Ausnahmefälle im Bereich Geburtshilfe oder bei Sterbenden. „Für alle Besucher“, so Pressereferentin Tina Murzik-Kaufmann, „gilt die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung. Sie müssen den vorgeschriebenen Abstand einhalten, im gesamten Krankenhaus einen Mund-Nasen-Schutz tragen und dürfen keine Covid19-Symptome oder Kontakt zu positiv auf Covid19-Getesteten haben beziehungsweise gehabt haben.“

Kontrolle auf erhöhte Temperatur

Die Leipziger Uniklinik geht noch einen Schritt weiter und kontrolliert genehmigte Ausnahmefälle direkt am Eingang auf erhöhte Temperatur. Auch hier ist das Tragen einer Maske im Haus für den Besuch eines Angehörigen verpflichtend.

Besuchsoption für Langzeitpatienten in Planung

Damit sich niemand unerlaubt und vor allem ungeprüft Zutritt verschafft, setzt das Diakonissenkrankenhaus seit Mitte März geschultes Personal ein, um die Eingänge im Blick zu behalten. „An dieser Regelung halten wir weiterhin auch mit Blick auf die neue Verordnung fest“, bestätigt Alexander Friebel von der Pressestelle der Lindenauer Klinik.

Bisher galten lediglich Ausnahmen für Palliativpatienten. „Dass nun auch Patienten mit einer lange Verweildauer von voraussichtlich mindestens 21 Tagen in begrenztem Maße von einer bestimmten Person besucht werden dürfen, darauf bereiten wir uns derzeit organisatorisch vor.“

Besucher müssen jedes Mal mittels Selbstauskunft ihren Gesundheitszustand dokumentieren und einen Mundschutz tragen.

Von Lisa Schliep