Leipzig

Nach gut zwei Monaten Durststrecke können Filmfans aus Leipzig ab Freitag endlich wieder Filme auf der großen Leinwand erleben, ohne dafür die Landesgrenze überqueren zu müssen. Für die hiesigen Lichtspielhäuser ist es inzwischen der dritte Neustart – „und hoffentlich der letzte“, sagt Rainer Weber. Der Chef des Cinestars und seine Angestellten waren in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, das Theater wieder auf Vordermann zu bringen und alles für den großen Andrang herzurichten, auf den sie so innig hoffen.

Vor allem Blockbuster im Programm

Es gibt einiges nachzuholen – allem voran Blockbuster, die schon überall in Deutschland, nur eben nicht in Sachsen zu sehen waren. „Spider-Man: No Way Home“, „House of Gucci“ und „Matrix 4“ etwa. Dazu gesellen sich Familienfilme wie „Encanto“. Auch das Leinwandspektakel „Dune“ wird weiterhin gezeigt. Und mit dem fünften Teil der „Scream“-Reihe auch ein frischer Neustart, der ziehen dürfte.

Karsten Fischer kümmert sich um die Zusammenstellung des Filmprogramms. Die Filme kommen auf kleinen Festplatten. Quelle: André Kempner

Die Filme sind also da, frisch angeliefert auf Festplatten in blauen und schwarzen Plastikboxen, Karsten Fischer kümmert sich darum, sie auf die Server im schweißtreibend warmen Vorführraum zu laden und das Programm zusammenzustellen. Dank Vollautomatisierung geht das deutlich leichter als noch zu Zeiten des Analogfilms. Größer ist da der Aufwand im Besucherbereich, wo gerade Janina Körnig und André Haase nach einer erneuten mehrwöchigen Kurzarbeitsphase fleißig werkeln: Werbung und Aufsteller wollen blickfreudig platziert werden, Getränke in die Kühlschränke, Snacks in die entsprechenden Schubladen, Eis in die Kühltruhen geräumt werden. Wo in den vergangenen Wochen Stille herrschte und lediglich Wartungsarbeiten durchgeführt wurden – so mussten unter anderem die Rolltreppen alle paar Tage angeworfen werden, damit das Schmieröl nicht verdickt –, ist seit Montag wieder Leben eingekehrt, bevor ab Freitag dem Filmgenuss auf großer Leinwand gefrönt werden darf. Und da gehörten Filme schließlich hin, meint Weber.

Janina Körnig und André Haase kümmern sich um die kulinarische Verpflegung. Quelle: André Kempner

Wann andere Kinos öffnen wollen

Punkt 13 Uhr soll diesen Freitag die erste Vorstellung anlaufen – das Cinestar legt damit als erstes Leipziger Kino wieder los. Noch am selben Tag, allerdings erst 19.30 Uhr, folgt die Schauburg am Adler, am Samstag wollen dann auch der Regina Palast im Osten sowie das Cineplexx in Grünau wieder Filme zeigen. Am kommenden Donnerstag, dem 20. Januar also, wollen dann auch Passage Kinos, die Kinobar Prager Frühling und die Schaubühne Lindenfels nachziehen und die Arthouse-Fans rundum glücklich machen.

Kinogutscheine verlängert

Weber hofft derweil darauf, „schnellstmöglich wieder den normalen Betrieb herzustellen“. Bei maximal 50 Prozent Auslastung und Einlass nach 2G-Plus-Regel wird das aber noch dauern. Zumindest ein bisschen Normalität und Eskapismus will er, soweit das eben möglich ist, den Menschen da draußen aber wieder bieten. Und kommt ihnen dafür auch entgegen, indem Kinogutscheine, die bis zum 31. Dezember liefen, um ein halbes Jahr verlängert wurden.

Wie viel Anklang dieses erste Kinowochenende 2022 findet, ist allerdings ebenso wenig absehbar wie die weitere Öffnungsperspektive der Kinos. Schließlich besteht weiterhin die Gefahr, bei Erreichen der Überlastungsstufe erneut schließen zu müssen. Weber zeigt sich aber zuversichtlich – in beiderlei Hinsicht. Und verweist abermals auf die unzähligen Studien, die klar widerlegt hätten, dass Lichtspielhäuser keine Pandemietreiber sind. Eine Botschaft, die 2022 vielleicht auch endlich bei der Politik ankommt – und der Kinobranche nach vielen schwierigen und zwei katastrophalen Jahren vielleicht sogar eine kleine Renaissance bescheren könnte.

Von Christian Neffe