Xenia Friedrich kämpft. Ihr Gesicht zieht sich zusammen, die Stimme klingt mit jedem Wort brüchiger. Es ist eiskalt an diesem Vormittag, doch es ist nicht der harte Winter, der sie so in mitnimmt. Xenia wehrt sich gegen die Tränen. Dann bricht es aus ihr heraus. Xenia beginnt zu schluchzen – zu sehr belastet sie die aktuelle Situation.

Xenia Friedrich (54) ist seit ihrem siebten Lebensjahr sehblind, die meiste Zeit verbringt sie im Rollstuhl. Ohne Unterstützung wäre ein Leben nur schwer möglich, darum hilft ihr die Diakonie Leipzig. Sie lebt in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Markleeberg – in Leipzig und Umgebung betreibt der Träger sieben solcher Einrichtungen. Dass es neben Seniorinnen und Senioren auch andere Menschen mit Betreuungsbedarf gibt, die isoliert leben, mag in diesen Tagen schnell in Vergessenheit geraten.

Xenia Friedrich

Hygieneregeln – erklärt mit einfacher Sprache

„Sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Plötzlich rannten alle mit Maske herum und auf einmal konnte kein Besuch mehr empfangen werden“, sagt Sabrina Koch, sie koordiniert die Fachdienste im Bereich Behindertenhilfe. Zu Beginn der Pandemie, Sabrina Koch musste die Situation selbst erst verarbeiten, galt es, den Bewohnerinnen und Bewohnern den Umgang mit dem Virus näherzubringen. „Corona zu verstehen, das hat bei uns allen am Anfang gedauert. Etwa was Übertragungswege betrifft oder die Frage, wie man sich schützen kann.“

Für Koch, ihre Kolleginnen und Kollegen hieß es daher, didaktische Arbeit zu leisten: Hygieneregeln wurden in einfache Sprache übersetzt, vor allem das Abstand halten sei für die Menschen schwer. Dabei griff sie tief in die Trickkiste: „Ich habe Videos von „Logo-TV“ (Kindersendung auf „Kika“, Anm. d. Red.) verschickt – sie sind auch für Erwachsene geeignet und nicht zu kindlich.“ Koch beschreibt es als wichtig, dem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen. „Es sind schließlich Erwachsene“, sagt sie.

„Sie haben die Welt nicht mehr verstanden", sagt Sabrina Koch von der Diakonie Leipzig.

Die Selbstständigkeit leidet

Tobias Hönig ist stellvertretender Leiter der Einrichtung, in der auch Xenia Friedrich wohnt. Ziel sei es, die Selbstständigkeit der körperlich und geistig Behinderten zu fördern. „Normalerweise gehen die Bewohner selbstständig Lebensmittel kaufen, das ist nicht mehr möglich“, sagt Hönig. Fehlen diese Gewohnheiten, können Ängste entstehen, wie Sabrina Koch erläutert. „Auch Rückzug, Vereinsamung und zunehmende Aggression sind ein Thema.“

Die Einschränkungen dienen einem Zweck: das Coronavirus von den Bewohnern fernzuhalten. Die 78-jährige Karin Pedersen hat es dennoch erwischt. „Ich hatte über Weihnachten Corona. Es war nicht so doll. Ich habe allerdings nichts gemerkt“, sagt sie. Aus welchem Grund sie in der Einrichtung lebt? „Wie man das nennt, kann ich nicht sagen. Ich habe ja niemanden.“

Fehlende Mimik bereitet Schwierigkeiten

Die beiden Bewohnerinnen Xenia und Karin können sich gut artikulieren – ihren Behinderungen zum Trotz. Das ist aber nicht immer der Fall. „Unsere Klienten müssen häufig die Mimik lesen können. Durch die Masken ist das nicht möglich“, sagt Sabrina Koch von der Diakonie. Menschen mit Autismus-Spektrumsstörung habe man etwa beigebracht, die Emotionen des Gegenübers anhand der Mimik zu erkennen. Ähnlich bei Schwerbehinderten: „Wenn ich bei der Mahlzeit gegenüber sitze, mache ich automatisch den Mund mit auf, damit die Person weiß, dass der Löffel mit dem Essen kommt“, erklärt Koch. Diese Signale fehlen nun.

Sabrina Koch (l.) und der stellvertretende Heimleiter Tobias Hönig

Es gibt ein weiteres Problem: Es mangelt an Impfstoff. Während über 80-Jährige sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen als Erstes ein Vakzin bekommen, landen Menschen mit Behinderungen erst in der zweiten Priorisierungsgruppe. Sabrina Koch hat dafür zwar Verständnis. Bei einer Änderung der Rangfolge würde sie sich aber freuen, wenn Menschen mit Behinderung weiter vorne stünden.

Immenser bürokratischer Aufwand

Auch wenn sich die Impfdosen derzeit rar sind, laufen in den Behinderteneinrichtungen der Diakonie alle Vorbereitungen, um schnellstmöglich den ersten Stich zu setzen, wenn es denn losgeht. Zunächst heißt es, das Bürokratiemonster zu bezwingen: Die Impfunterlagen werden an die gesetzlichen Betreuer übermittelt, ein Anamnesebogen gehört ausgefüllt und so weiter.

Das Impfen muss geübt werden

Bei Einrichtungen mit bis zu 130 hilfsbedürftigen Menschen ein kolossaler Aufwand. „Wir setzen schon übungsweise Spritzen ohne Nadeln, damit die Menschen vorbereitet werden und verstehen, worum es geht“, erläutert Sabrina Koch.

Xenia Friedrich scheint das verstanden zu haben, dennoch leidet sie unter der Gesamtsituation. Bevor die Pandemie zu grassieren begann, besuchte sie regelmäßig die Werkstatt – unter anderem soll dort die Fingerfertigkeit der Menschen verbessert werden. Sie ist auch ein Ort der Begegnung – Xenia konnte Kolleginnen und Kollegen treffen. Jetzt fragt sie: „Wann ist das bloß wieder möglich?“ Und sie kämpft erneut gegen die Tränen. Dieses Mal erfolgreich.

Von Florian Reinke