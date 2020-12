Leipzig

Leipzigs wachsende Corona-Zahlen sind auch auf die Altenpflegeheime zurückzuführen, von denen Anfang der Woche 13 betroffen waren – laut Stadtsprecher Matthias Hasberg. Allein am Donnerstag gab es in den Heimen 47 Positiv-Getestete, die laut Gesundheitsamt allesamt in Isolation, teilweise in Wohnbereichen separiert sind. Doch gibt es den Hotspot Altenheim in Leipzig? Die LVZ hakte nach.

Welche 13 Heime im Fokus stehen, sagt das Amt nicht. Doch der Seniorenwohnpark „Am Kirschberg“ in Grünau-Mitte, der besonders betroffen ist, geht mit der Situation ganz offen um. Die in Hamburg ansässige Emvia Living Gruppe betreibt dort ein Haus für 250 Bewohner. Und hat bereits im November mit Tests begonnen. Seitdem wurden 124 Bewohner positiv auf Corona getestet.

Bereits beim ersten Fall hatte Einrichtungsleiterin Jekaterina Spanka Vorsorgemaßnahmen nach dem Pandemieplan ergriffen. Dazu gehörte die Isolation der Betroffenen in ihren Zimmern und ein Besuchsverbot der Einrichtung. „Unsere Senioren sind mobil unterwegs. Da bleibt es nicht aus, dass Infektionen eingeschleppt werden“, sagt Sprecher Alexander Bätz. Aber auch viele Mitarbeiter waren infiziert, sodass der Krisenfall ausgerufen werden musste. Spanka konnte Pflegepersonal von Schwestereinrichtungen borgen. Mittlerweile kann der erste Wohnbereich aus der Quarantäne entlassen werden, die Infektionskette ist unterbrochen. Diese Woche gab es weitere Tests. Laut den bisher vorliegenden Ergebnissen sind alle negativ. Dies bedeutet, dass mit Ablauf der Quarantänedauer von 14 Tagen in der kommenden Woche weitere vier Wohnbereiche aus der Quarantäne entlassen werden dürfen. Der Wohnpark ist auf dem Weg zur Normalität.

SAH-Chef Eckner : Keine schwierige Situation

Doch auch kommunale Heime bleiben nicht verschont. Wer eins der zehn städtischen Heime besuchen möchte, muss an einem automatischen Sensor vorbei und selbst seine Temperatur messen. Bei Fieber ist der Zutritt nicht gestattet. „Es gibt bei uns derzeit keine besonders schwierige Situation“, sagt Stefan Eckner, der die Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (SAH) leitet. Bei 1350 Bewohnern und knapp 1200 Mitarbeitern gebe es dort Fälle in zwei Einrichtungen (zwei Bewohner, sechs Mitarbeiter sowie vier Mitarbeiter und sechs Bewohner, die positiv sind). „Da ist die Hälfte der Quarantäne schon vorbei.“

Schnelltests sind jederzeit möglich

Üblich sei, je nach räumlicher Situation, Bereiche abzugrenzen, um auch Kontakte zwischen den älteren Menschen etwas zu minimieren. Dadurch beschränken sich mögliche Fälle auf einen Wohnbereich. „Das ist für mich der entscheidende Punkt, um eine mögliche Verbreitung des Virus einzudämmen.“ Die Schutzkonzepte würden jeweils angepasst, die Schnelltests je nach Bedarf von geschultem Fachpersonal vorgenommen. „Wir testen nur anlassbezogen, etwa wenn ein Bewohner außer Haus war oder es konkrete Kontakte gab“, erklärt Eckner. Schnelltests seien in allen städtischen Heimen jederzeit möglich. Der Großteil der Besucher halte sich zudem an die Regeln, lobt er.

Stefan Eckner, Geschäftsführer der Städtischen Altenpflegeheim GmbH, ist trotz einzelner Corona-Fälle in zwei Einrichtungen überzeugt: „Es gibt bei uns derzeit keine besonders schwierige Situation.“ Quelle: André Kempner

Auf Schnelltests setzt auch der Stadtverband Leipzig der Volkssolidarität: „Bei allen Neuaufnahmen ins Heim, bei Verdachtsfällen auf Grund von Symptomen und bei einer generellen Verschlechterung des Allgemeinzustandes sowie bei neuen Klienten im ambulanten Pflegedienstführen wir Schnelltests durch“, erläutert Sprecher Martin Gey. Schwierig sei die Situation auch, weil sowohl Mitarbeiter und Besucher als auch ältere Menschen, die aus dem Krankenhaus kommen, die Infektionen ins Heim eintragen könnten. Bei notwendigen Besuchen in den Bewohnerzimmern wird der Besucher am Eingang „schnellgetestet“.

In den Städtischen Altenpflegeheim SAH Heiterblick ist der Zutritt für Besucher nur nach einer Temperaturmessung möglich. Personenanzahl, Dauer, Zeitpunkt sind beschränkt – alle müssen sich vorher anmelden. Quelle: André Kempner

Fabian : Einhaltung von Hygienekonzepten ist der Schlüssel

Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) lehnt einfache Erklärungen ab, dass etwa Altenheime schuld seien, wenn die Zahl der Infizierten zunimmt. „Wenn die Zahl älterer Menschen steigt, die infiziert sind, ist dies lediglich ein Hinweis darauf, wie weit das Virus bereits verbreitet ist“, sagt er. Generell leben dort Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist und die wahrscheinlich deswegen häufiger Symptome zeigen als jüngere. Fakt sei aber, dass das Virus sich in allen Altersgruppen verbreitet und auf verschiedenen Wegen von außen in die Heime gelangt. „Um Risiken zu verringern, sind gut durchdachte Hygienekonzepte sowie ihre konsequente Einhaltung der Schlüssel“, betont Fabian. Die müsse der jeweilige Träger in Eigenverantwortung entwickeln und umsetzen. Die Stadt würde da beraten, habe jedoch keinen unmittelbaren Einfluss.

In Leipzig gibt es 64 Altenpflegeheime, in denen im Vorjahr insgesamt 6935 stationäre Pflegeplätze angeboten wurden.

Von Mathias Orbeck