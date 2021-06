Corona hält Uniklinik Leipzig in roten Zahlen

Leipzig

Das Uniklinikum Leipzig (UKL) verharrt in den roten Zahlen. Verlust 2020: 17,1 Millionen Euro (Vorjahr: -22 Millionen Euro). Damit verbessert sich das Ergebnis zwar leicht. Höhere Umsätze werden aber durch extrem gestiegene Kosten aufgefressen. Das negative Jahresergebnis sei wesentlich durch Corona geprägt, erklärt der kaufmännische Vorstand Robert Jacob.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

FFP-Masken bis zu 400 Prozent teurer

Die Zahl der Patienten ist von 58.300 auf 53.805 gesunken; der Anteil Schwerstkranker hat aber zugenommen – auch eine Folge der Pandemie. Der Umsatz stieg auf 525 Millionen Euro (2019: 486 Millionen) – zwar sind Erlöse wegen ausgefallener Operationen weggebrochen, durch die Behandlung von Corona-Patienten kamen aber auch welche hinzu. Unter dem Strich schlagen jedoch die Kosten ins Kontor. Zum Beispiel für FFP-Masken, die zum einen in großer Zahl benötigt und zum anderen um bis zu 400 Prozent teurer wurden. Der monatliche Verbrauch lag bei 31.000 Stück (2019: 900). Mehr gekostet haben auch zusätzliches Personal zur Pandemiebekämpfung, Reinigung, Logistik und Laborleistungen.

Ausgleichszahlungen reichen nicht

Die Ausgleichszahlungen des Bundes hätten nicht ausgereicht, um entstandene Defizite auszugleichen, so UKL-Vorstand Jacob. „Als universitärer Maximalversorger waren wir durch die Pandemie überdurchschnittlich belastet und haben entsprechend unseres Versorgungsauftrags auch überregionale Aufgaben wahrgenommen.“

Vorstand: UKL hat große Lasten übernommen

498 Coronakranke wurden 2020 am UKL behandelt. In der Winter-Welle gehörte es mit Berlin, Bochum, Dresden und Essen zu den fünf Uniklinika mit den meisten Covid-Patienten; zu dieser Zeit wurde ein erheblicher Teil aus Krankenhäusern in Westsachsen und dem Erzgebirge hierher verlegt. „Das UKL hat einen erheblichen Teil der mit der Pandemiebewältigung verbunden Last übernommen und in einer großen Teamleistung immer wieder erweiterte Kapazitäten geschaffen“, konstatiert der medizinische Vorstand Professor Christoph Josten. Die Beschäftigten erhielten als Anerkennung für ihr besonderes Engagement insgesamt vier Millionen Euro Boni.

Prognose: Weiter rote Zahlen

Für 2021 rechnet das Haus mit einer weiter kritischen wirtschaftlichen Lage und anhaltend roten Zahlen. „Anders als 2020 und entgegen ursprünglicher politischer Zusagen erfolgt 2021 voraussichtlich kein weitgehender Ausgleich der coronabedingten Erlösausfälle mehr“, kritisiert Vorstand Jacob. Außerdem sei die Universitätsmedizin seit langem strukturell unterfinanziert.

Von Björn Meine