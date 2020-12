Leipzig

Parallel zur Situation in den sächsischen Landkreisen zeigt auch die Corona-Kurve in Leipzig weiterhin deutlich nach oben. Am vergangenen Wochenende wurden in der Messestadt trotz geschlossener Arztpraxen insgesamt 677 neue Infektionen mit dem Virus registriert – das sind drei Mal so viele wie am Wochenende zuvor.

Allein am Sonntag erfasste das Gesundheitsamt 351 Leipzigerinnen und Leipziger, die sich neu mit dem Virus infiziert haben – der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Messestadt stieg zum Wochenbeginn dadurch auf 278 Fälle je 100.000 Einwohnern.

Anzeige

Am Montag befanden sich etwa 10.000 Leipziger in Quarantäne – darunter knapp 2300 mit einer aktiven Infektion. In den Leipziger Krankenhäusern stiegen die Zahlen der Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf über das Wochenende noch einmal deutlich an. Seit Freitag kamen 68 Erkrankte hinzu. Fast alle Neuzugänge sind Betroffene aus anderen Regionen Sachsens.

Auf den isolierten Normalstationen der Leipziger Krankenhäuser lagen zum Wochenbeginn somit 230 Covid-19-Patienten. Dazu kamen 65 in vielen Fällen auch intubierte Patienten auf den Intensivstationen. Laut Register der Deutschen Notfall- und Intensivmedizin (DIVI) waren zum Wochenstart in Leipzig insgesamt noch 48 Betten auf Corona-Intensivstationen frei – landesweit sollen es laut Sozialministerium inzwischen nur noch 63 Plätze sein.

15 bis 20 Prozent der Corona-Tests positiv

Allein im Leipziger Universitätsklinikum werden derzeit mehr als 100 Covid-19-Erkrankte behandelt. „Durch das weiterhin sehr dynamische Infektionsgeschehen sehen wir auch steigende Patientenzahlen. In unsere Corona-Ambulanz kommen derzeit täglich bis zu 180 Menschen, um sich testen zu lassen, Tendenz steigend“, erklärte Kliniksprecherin Helena Reinhardt. Etwa 15 bis 20 Prozent der am Uniklinikum durchgeführten Corona-Tests seien positiv.

„Zudem haben wir unsere Covid-19-Normalstation von zuletzt 64 Betten auf nunmehr 90 Betten erweitert, um den Bedarf auch weiterhin decken zu können. Wir rechnen damit, dass sich die Steigerungen auch in den kommenden Tagen fortsetzen werden“, so Reinhardt weiter. Am Montag waren 68 der Betten auf den isolierten Normalstationen mit Covid-19-Betroffenen belegt. Dazu kamen noch 36 zum Teil künstlich beatmete Patienten auf den Intensivstationen.

Von Matthias Puppe