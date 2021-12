Corona in Leipzig: Zahl der infizierten Schüler verdoppelt

Leipzig

Die Zahl der mit Corona infizierten Schülerinnen und Schüler hat sich in der vergangenen Woche in Leipzig verdoppelt. So meldete die Stadt 1118 corona-positiv getestete Kinder und 72 Mitarbeitende in insgesamt 132 betroffenen Einrichtungen.

In der Woche zuvor waren es noch 525 infizierte Schülerinnen und Schüler, auch bei den Mitarbeitenden waren es etwa nur die Hälfte der Fälle. In Leipzig sind mittlerweile (Stand 15.12.) 44 Schulen teilweise oder vollständig geschlossen.

Ob eine Schule schließt und häusliche Lernzeit anordnet, entscheidet nicht die Einrichtung selbst. Roman Schulz, Pressesprecher des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung, erklärt, dass die Schulen die Testergebnisse in einem internen Meldeportal eintragen. Das Kultusministerium und das Landesamt für Schule und Bildung entscheiden dann gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, wie weiter vorgegangen wird. Steht die Schule bei der Corona-Ampel auf rot, wird eine Allgemeinverfügung verhängt. Entscheidend dabei ist die Anzahl der Infektionen sowie die individuellen Gegebenheiten vor Ort. Dies kann eine komplette Schließung oder eine Teilschließung zur Folge haben. Die Weihnachtsferien werden in keinem Fall vorgezogen, betont Schulz. Seit dem 22. November sei außerdem die Schulpflicht ausgesetzt. „Eltern können ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden. Dann haben sie aber keinen Anspruch auf von der Schule organisiertes Homeschooling“, so der Behördensprecher.

„Wir sind es den Kindern schuldig“

Wie sich die hohen Infektionszahlen auf das Schulleben in Leipzig auswirken, sei sehr individuell und von der jeweiligen Schule abhängig. „Wir sind es den Kindern schuldig, den Unterricht so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Denn wir arbeiten immer noch an den Folgen der Schulschließungen im letzten Jahr“, erklärt Schulz. Doch durch den Präsenzunterricht sei die Belastung für das Personal extrem hoch. Testen, unterrichten, desinfizieren – die Weihnachtsferien kämen für viele genau rechtzeitig.

Von Yvonne Schmidt