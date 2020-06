Leipzig

Insgesamt wurden bis Dienstag in Sachsen 5333 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet – das sind vier mehr als am Tag zuvor. In neun Landkreisen hat es keine Neuinfektionen gegeben, darunter auch in Leipzig. 104 Patienten mit Covid-19 liegen derzeit in einem Krankenhaus, 26 auf der Intensivstation. Im Vogtland gab es zwei weitere Todesfälle. Eine 69-Jährige und eine 79-Jährige verstarben in Pflegeeinrichtungen, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte.

Etwa 5010 positiv auf das Virus getestete Menschen in Sachsen gelten als wieder genesen. Damit sank die Zahl der aktiv Infizierten auf 109. Die Sterberate – also der Anteil Gestorbener an der Gesamtzahl vom Labor bestätigter Infektionsfälle – beträgt 4,0 Prozent. (Hier alle Zahlen im Überblick). Die aktuelle Lage fassen wir an dieser Stelle im Überblick zusammen (hier gibt es alle Details im Liveticker).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Sachsens Kabinett einigt sich auf neues Corona-Hilfspaket: 68 Millionen Euro fließen in Kultur und Tourismus. Unter anderem gibt es 1,5 Millionen Euro für die 90 sächsischen Kinos.

68 Millionen Euro fließen in Kultur und Tourismus. Unter anderem gibt es 1,5 Millionen Euro für die 90 sächsischen Kinos. Pflegebonus in Höhe von 500 Euro beschlossen: Beschäftigte in der Altenpflege in Sachsen sollen wie angekündigt einen zusätzlichen Pflegebonus in Höhe von 500 Euro ausgezahlt bekommen.

Beschäftigte in der Altenpflege in sollen wie angekündigt einen zusätzlichen Pflegebonus in Höhe von 500 Euro ausgezahlt bekommen. 400 Atemschutzmasken in Leipzig gestohlen: Insgesamt 400 FFP2-Masken im dreistelligen Wert haben Einbrecher am Wochenende aus einem klinischen Studienzentrum im Leipziger Zentrum-Südost gestohlen.

Insgesamt 400 FFP2-Masken im dreistelligen Wert haben Einbrecher am Wochenende aus einem klinischen Studienzentrum im Leipziger Zentrum-Südost gestohlen. Thüringen beendet Kontaktbeschränkungen: In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben.

In werden die wegen der erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben. Die sächsische Landesregierung hat neue Corona-Regeln beschlossen, die seit 6. Juni gelten. Die Lockerungen betreffen unter anderem Familienfeiern und Besuche in Alten- und Pflegeheimen. In der Öffentlichkeit sind Treffen mit bis zu 10 Menschen wieder erlaubt.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind 600 Fälle bestätigt – seit dem 3. Juni gab es keine Neuinfektion mehr. (Stand: 9. Juni, 12.30 Uhr)

– seit dem 3. Juni gab es keine Neuinfektion mehr. (Stand: 9. Juni, 12.30 Uhr) In Sachsen wurden am Dienstag vier neue Fälle gemeldet: Wie aus den Zahlen des Sozialministeriums hervorgeht, steigt die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 5333 (Stand: 9. Juni, 12.30 Uhr). Am Vortag gab es zwei neue Corona-Fälle .

Wie aus den Zahlen des Sozialministeriums hervorgeht, steigt die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 5333 (Stand: 9. Juni, 12.30 Uhr). Am Vortag gab es zwei neue . Mindestens 214 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Sachsen bisher gestorben . Am Dienstag kamen zwei neue Todesfälle im Vogtlandkreis hinzu, diese sind in der offiziellen Statistik jedoch noch nicht registriert.

. Am Dienstag kamen zwei neue im Vogtlandkreis hinzu, diese sind in der offiziellen Statistik jedoch noch nicht registriert. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 876 (+0) Fällen sowie Dresden (624) und Leipzig (600). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 193 Fälle (+1) registriert, in Nordsachsen 141, im Kreis Mittelsachsen 260.

sind weiterhin der mit 876 (+0) Fällen sowie (624) und (600). Im sind laut Sozialministerium 193 Fälle (+1) registriert, in 141, im Kreis Mittelsachsen 260. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 5010 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 109 Infektionen wären demnach derzeit aktiv.

nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 5010 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 109 Infektionen wären demnach derzeit aktiv. In Leipzig gibt es bisher elf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Schutzmaßnahmen

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Reise-Branche kommt langsam wieder in Gang: Erste Fahrzeuge von Flixbus fahren wieder von Leipzig aus. Der Passagierverkehr am Flughafen Leipzig /Halle wird hingegen noch voraussichtlich bis Ende Juni still stehen.

Erste von fahren wieder von aus. Der Passagierverkehr am /Halle wird hingegen noch voraussichtlich bis Ende Juni still stehen. Das Gewandhaus will bis zum 12. Juli im Mendelssohn-Saal ein Sommerfestival mit 19 Konzerten an zwölf Tagen veranstalten. Maximal 80 Besucher können Platz nehmen. Der Mundschutz darf während des Konzerts abgenommen werden.

Andere Kulturstätten in Leipzig lassen den Betrieb aber vorerst weiter ruhen – in vielen Fällen deshalb, weil sich Wiederaufnahme unter den geltenden Beschränkungen wirtschaftlich schädigender wäre.

Wirtschaft

will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten. Studierende in Sachsen fordern eine bessere finanzielle Unterstützung. Vielen ist der Nebenverdienst weggebrochen, die angedachten staatlichen Hilfen werden scharf kritisiert.

fordern eine bessere finanzielle Unterstützung. Vielen ist der Nebenverdienst weggebrochen, die angedachten staatlichen Hilfen werden scharf kritisiert. Laut Oberbürgermeister Burkhard Jung wird die geplante Einführung des 365-Euro-Tickets verschoben – aufgrund der Corona-Krise seien die finanziellen Einbußen bei den LVB so hoch, dass man aktuell nicht wisse, wie dies finanziert werden soll.

wird die geplante Einführung des 365-Euro-Tickets verschoben – aufgrund der seien die finanziellen Einbußen bei den so hoch, dass man aktuell nicht wisse, wie dies finanziert werden soll. Nach dem großen Corona-Schock nimmt die Kauflaune der Deutschen laut Gesellschaft für Konsumforschung allmählich wieder zu. Doch nach Meinung von Handelsexperten aus Sachsen steht der Branche noch eine lange Durststrecke bevor.

Leben in Leipzig und Sachsen

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

