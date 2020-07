Am Sonntag hat es keine Veränderungen bei der Zahl der Corona-Infektionen in Sachsen gegeben – allerdings wurden am Vortag auch keine Fälle aus dem Freistaat an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Die Zahl verbleibt somit bei 5473 Corona-Fällen. In Leipzig gibt es 630 bestätigte Fälle. Alle Informationen zur Corona-Lage im Überblick.