Insgesamt sind in Sachsen laut Sozialministerium bis Montagmittag 5343 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Laufe des Tages wurde im Vogtlandkreis ein neuer Infizierter gemeldet. Laut den Schätzungen gibt es derzeit noch etwa 60 aktive Fälle im Freistaat. Im Vogtlandkreis ist am Samstag ein weiterer Patient an den Folgen von Corona gestorben.

Die Sterberate – also der Anteil Gestorbener an der Gesamtzahl vom Labor bestätigter Infektionsfälle – beträgt 4,1 Prozent. Die aktuelle Lage im Überblick:

In Leipzig sind laut Robert-Koch-Institut und Sozialministerium 595 Fälle bestätigt – Stand: 15. Juni, 12.30 Uhr. Zuvor war bereits mehrere Tage lang von 600 Infektionen die Rede, diese Zahl wurde am Freitag korrigiert.

– Stand: 15. Juni, 12.30 Uhr. Zuvor war bereits mehrere Tage lang von 600 Infektionen die Rede, diese Zahl wurde am Freitag korrigiert. In Sachsen wurde am Montag ein neuer Fall gemeldet: Wie aus den Zahlen des Sozialministeriums hervorgeht, beträgt die Gesamtzahl der positiv Getesteten 5343, das RKI spricht von 5347 (Stand: 15. Juni, 12.30 Uhr).

Wie aus den Zahlen des hervorgeht, beträgt die Gesamtzahl der positiv Getesteten 5343, das spricht von 5347 (Stand: 15. Juni, 12.30 Uhr). Mindestens 219 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Sachsen bisher gestorben . Am Samstag kam ein weiterer Todesfall hinzu. Von dieser Zahl geht auch das Robert-Koch-Institut aus.

. Am Samstag kam ein weiterer hinzu. Von dieser Zahl geht auch das aus. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 879 Fällen sowie Dresden und Leipzig . Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 194 Fälle registriert, im inzwischen Corona-freien Nordsachsen 141, im Kreis Mittelsachsen nun 261.

sind weiterhin der mit 879 Fällen sowie und . Im sind laut 194 Fälle registriert, im inzwischen Corona-freien Nordsachsen 141, im Kreis Mittelsachsen nun 261. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 5065 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 59 Infektionen wären demnach derzeit aktiv.

nach Schätzungen des etwa 5065 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 59 Infektionen wären demnach derzeit aktiv. In Leipzig gibt es bisher elf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Laut Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU ) sorgt die Corona-Krise für einen „historischen Einbruch" der Wirtschaft und Einnahmen. Bis 2024 fehlten Sachsen nahezu fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen

Studierende in Sachsen fordern eine bessere finanzielle Unterstützung. Vielen ist der Nebenverdienst weggebrochen, die angedachten staatlichen Hilfen werden scharf kritisiert.

Nach dem großen Corona-Schock nimmt die Kauflaune der Deutschen laut Gesellschaft für Konsumforschung allmählich wieder zu. Doch nach Meinung von Handelsexperten aus Sachsen steht der Branche noch eine lange Durststrecke bevor.

fordern eine bessere finanzielle Unterstützung. Vielen ist der Nebenverdienst weggebrochen, die angedachten staatlichen Hilfen werden scharf kritisiert. Nach dem großen Corona-Schock nimmt die Kauflaune der Deutschen laut Gesellschaft für Konsumforschung allmählich wieder zu. Doch nach Meinung von Handelsexperten aus Sachsen steht der Branche noch eine lange Durststrecke bevor.

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg. Quelle: Christian Modla

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

Von LVZ