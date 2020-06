Leipzig

Insgesamt 611 Corona-Infektionen sind in Leipzig bestätigt. Das vermeldete das Sächsische Sozialministerium (SMS) am Montag. Zuletzt hatte das SMS am Freitag neue Zahlen bereitgestellt – da lag die Zahl der Infektionen in Leipzig bei 602 und in Sachsen bei 5398.

Über das Wochenende kamen 25 neue Fälle hinzu, die Gesamtzahl liegt mittlerweile also bei 5423. Mit 15 Infektionen kamen die meisten im Landkreis Mittelsachsen hinzu. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 220. (Stand: 22. Juni, 12.30 Uhr)

Anzeige

Die aktuelle Lage im Überblick:

Weitere LVZ+ Artikel

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Großveranstaltungen ab September möglich: Bundesweit werden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wohl bis Ende Oktober verboten sein, Sachsen will sie aber bereits ab September unter spezifischen Auflagen ermöglichen. Das erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch in einem Interview.

Bundesweit werden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wohl bis Ende Oktober verboten sein, will sie aber bereits ab September unter spezifischen Auflagen ermöglichen. Das erklärte Kulturministerin in einem Interview. Am Augustusburger Regenbogengymnasium im Landkreis Mittelsachsen sind inzwischen 33 Schüler positiv getestet worden (Stand: 20. Juni 12:30 Uhr).

sind inzwischen 33 Schüler positiv getestet worden (Stand: 20. Juni 12:30 Uhr). Neue Lockerungen ab Juli geplant: Noch sind die Pläne unter Vorbehalt, doch die Landesregierung diskutiert bereits neue Lockerungen ab Anfang Juli. Dann tritt die neue Corona-Schutz-Verordnung in Kraft. Unter anderem sollen dann Familienfeiern mit bis zu 100 Menschen erlaubt werden. Auch um das Tragen des Mund-Nase-Schutzes gibt es noch Diskussionen.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind laut SMS über das Wochenende neun neue Corona-Fälle hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle auf 611 (Stand: 22. Juni, 12.30 Uhr).

Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle auf 611 (Stand: 22. Juni, 12.30 Uhr). In Sachsen wurden bis Montag 5423 Fälle registriert: Laut SMS stieg die Zahl damit seit Freitag um 25 Fälle. (Stand: 22. Juni, 12.30 Uhr). Das RKI meldete am Montagmorgen 5408 Fälle in Sachsen .

Laut SMS stieg die Zahl damit seit Freitag um 25 Fälle. (Stand: 22. Juni, 12.30 Uhr). Das meldete am Montagmorgen 5408 Fälle in . Mindestens 220 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Sachsen bisher gestorben . Laut Robert-Koch-Institut sind es bereits 221 Tote.

. Laut sind es bereits 221 Tote. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 884 (+1) Fällen sowie Dresden (625) und Leipzig (611 / +9). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 194 Fälle registriert, in Nordsachsen 141. Im Kreis Mittelsachsen kamen über das Wochenende 15 Fälle hinzu, die Gesamtzahl liegt bei 298.

sind weiterhin der mit 884 (+1) Fällen sowie (625) und (611 / +9). Im sind laut 194 Fälle registriert, in 141. Im Kreis Mittelsachsen kamen über das Wochenende 15 Fälle hinzu, die Gesamtzahl liegt bei 298. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 5090 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 113 Infektionen wären demnach derzeit mindestens aktiv – am Freitag waren es noch weniger als 100.

nach Schätzungen des etwa 5090 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 113 Infektionen wären demnach derzeit mindestens aktiv – am Freitag waren es noch weniger als 100. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Schutzmaßnahmen

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Wirtschaft

Mit der Aktion „Wir halten zusammen“ will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten.

will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten. Haushalte in Existenzangst: Mehr als jeder vierte Haushalt fürchtet, in den nächsten zwölf Monaten bestimmte Kosten, etwa für Miete und Strom, aufgrund von Corona nicht begleichen zu können.

Mehr als jeder vierte Haushalt fürchtet, in den nächsten zwölf Monaten bestimmte Kosten, etwa für Miete und Strom, aufgrund von Corona nicht begleichen zu können. Laut Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU ) sorgt die Corona-Krise für einen „historischen Einbruch“ der Wirtschaft und Einnahmen. Bis 2024 fehlten Sachsen nahezu fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen

sorgt die für einen „historischen Einbruch“ der Wirtschaft und Einnahmen. Bis 2024 fehlten nahezu fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen Studierende in Sachsen fordern eine bessere finanzielle Unterstützung. Vielen ist der Nebenverdienst weggebrochen, die angedachten staatlichen Hilfen werden scharf kritisiert.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Leben in Leipzig und Sachsen

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg. Quelle: Christian Modla

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

Von LVZ