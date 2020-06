Leipzig

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Leipzig ist am Freitag um einen Fall auf 614 gestiegen. Sachsenweit wurden am Samstag laut Robert-Koch-Institut in Summe 5444 Infektionen bestätigt – das Sozialministerium hatte am Tag zuvor noch von 5440 gesprochen. 221 Menschen in Sachsen sind bislang nach einer Corona-Infektion gestorben, was 4,1 Prozent der Infizierten entspricht. Etwa 5110 positiv getestete Personen sind wieder genesen (Stand: 27. Juni, 12.30 Uhr).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Neue Lockerungen ab 27. Juni: Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung sollen Kitas wieder komplett öffnen dürfen, die Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkauf bleibt bestehen. Zudem dürfen Musikclubs wieder öffnen, allerdings sei kein Tanz erlaubt, hieß es am Dienstag in Dresden . Zudem sollen Familienfeiern mit bis zu 100 Menschen möglich sein. Die Verordnung gilt zunächst bis 17. Juli 2020.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut Sozialministerium und Robert-Koch-Institut bislang 614 bestätigte Infektionen. Zuletzt kam am Freitag ein neuer Fall hinzu. (Stand: 27. Juni, 12.30 Uhr).

Zuletzt kam am Freitag ein neuer Fall hinzu. (Stand: 27. Juni, 12.30 Uhr). In Sachsen wurden bislang 5444 Fälle registriert: Laut RKI stieg die Zahl im Vergleich zur SMS-Meldung vom Vortag um vier an. (Stand: 27. Juni, 12.30 Uhr).

Laut stieg die Zahl im Vergleich zur SMS-Meldung vom Vortag um vier an. (Stand: 27. Juni, 12.30 Uhr). Mindestens 221 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Sachsen gestorben . Am Dienstagabend wurde ein 22. Todesfall im Vogtlandkreis gemeldet – ein 92-Jähriger mit Vorerkrankungen.

. Am Dienstagabend wurde ein 22. im Vogtlandkreis gemeldet – ein 92-Jähriger mit Vorerkrankungen. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 884 Fällen sowie Dresden (627) und Leipzig (614). Im Landkreis Leipzig sind laut RKI 196 Fälle registriert, in Nordsachsen 143, im Kreis Mittelsachsen 302.

sind weiterhin der mit 884 Fällen sowie (627) und (614). Im sind laut 196 Fälle registriert, in 143, im Kreis Mittelsachsen 302. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 5110 Menschen, das RKI spricht von 5105. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Etwa 110 Infektionen wären demnach derzeit aktiv.

nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 5110 Menschen, das spricht von 5105. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Etwa 110 Infektionen wären demnach derzeit aktiv. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Reise-Branche kommt langsam wieder in Gang: Der Passagierverkehr am Flughafen Leipzig /Halle wurde am Freitagabend wieder aufgenommen. Es handle sich um Flüge der Fluggesellschaft Wizz Air nach Kiew in die Ukraine und zurück. Der Linienflugverkehr laufe damit wieder sukzessiv an.

Der Passagierverkehr am /Halle wurde am Freitagabend wieder aufgenommen. Es handle sich um Flüge der Fluggesellschaft nach in die und zurück. Der Linienflugverkehr laufe damit wieder sukzessiv an. Der Leipziger Zoo wurden alle weiteren, bis dato geschlossenen Bereich geöffnet. Lediglich einige Attraktionen im Gondwanaland bleiben zu, um Besucherstaus zu vermeiden.

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Für den Veranstaltungskalender 2021 droht sich in Leipzig ein Konzertstau an.

ein Konzertstau an. Kulturschaffende haben in Leipzig erneut für finanzielle Hilfen demonstriert.

erneut für finanzielle Hilfen demonstriert. Das Gewandhaus will bis zum 12. Juli im Mendelssohn-Saal ein Sommerfestival mit 19 Konzerten an zwölf Tagen veranstalten. Maximal 80 Besucher können Platz nehmen. Der Mundschutz darf während des Konzerts abgenommen werden.

Wirtschaft

Mit der Aktion „Wir halten zusammen“ will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten.

will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten. Haushalte in Existenzangst: Mehr als jeder vierte Haushalt fürchtet, in den nächsten zwölf Monaten bestimmte Kosten, etwa für Miete und Strom, aufgrund von Corona nicht begleichen zu können.

Mehr als jeder vierte Haushalt fürchtet, in den nächsten zwölf Monaten bestimmte Kosten, etwa für Miete und Strom, aufgrund von Corona nicht begleichen zu können. Laut Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU ) sorgt die Corona-Krise für einen „historischen Einbruch“ der Wirtschaft und Einnahmen. Bis 2024 fehlten Sachsen nahezu fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen

sorgt die für einen „historischen Einbruch“ der Wirtschaft und Einnahmen. Bis 2024 fehlten nahezu fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen Ralf-Joachim Götz vom Finanzdienstleister DVAG sieht im Freistaat eine Konsumzurückhaltung wegen der Corona-Pandemie . Dennoch hat er für Sachsen eine positive Einschätzung: Der Freistaat sei auch in Krisenzeiten gut aufgestellt.

Leben in Leipzig und Sachsen

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg.

