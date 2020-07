Leipzig

Sieben neue Corona-Fälle sind bis Mittwoch in Sachsen hinzugekommen. Laut Sächsischem Sozialministerium (SMS) stieg die Gesamtzahl damit auf 5529 an. In Leipzig liegt die Zahl bei 650 registrierten Infektionen – genauso viele wie am Vortag.

Schätzungen nach gelten etwa 5250 Menschen als genesen, etwa 55 Infektionen wären demnach noch aktiv. Das sind etwas mehr als zuletzt: Am Dienstag war von 48 aktuell Erkrankten ausgegangen. 224 (SMS) beziehungsweise 225 Infizierte ( RKI) sind bislang verstorben.

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Aktuelle Corona-Regeln : Bis zum Ende der Sommerferien, also bis zum 30. August, gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Maskenpflicht und Abstandsgebote bleiben, dafür gibt es Lockerungen für Volksfeste und Betriebsfeiern.

Bis zum Ende der Sommerferien, also bis zum 30. August, gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Maskenpflicht und Abstandsgebote bleiben, dafür gibt es Lockerungen für Volksfeste und Betriebsfeiern. Corona-Tests für Reiserückkehrer : Ab voraussichtlich Samstag will der Freistaat Testzentren an den Flughäfen einrichten. Dort sollen sich Reiserückkehrer kostenlos testen lassen können.

: Ab voraussichtlich Samstag will der Freistaat Testzentren an den Flughäfen einrichten. Dort sollen sich Reiserückkehrer kostenlos testen lassen können. Leipziger Forscher warnen vor leichtfertiger Schulschließung: Kinder sind laut einer Leipziger Schulstudie keine Corona-Schleudern. Eine weitere Untersuchung der Uni-Kinderklinik ergab, dass lange Kita- und Schulschließungen der Psyche schaden. Daher appelliert das Team um Professor Wieland Kiess an Politik und Behörden, nicht bei jedem Corona-Fall die Schulen dicht zu machen.

Kinder sind laut einer Leipziger Schulstudie keine Corona-Schleudern. Eine weitere Untersuchung der Uni-Kinderklinik ergab, dass lange Kita- und Schulschließungen der Psyche schaden. Daher appelliert das Team um Professor an Politik und Behörden, nicht bei jedem die Schulen dicht zu machen. Bisher nur 1500 Anmeldungen für Corona-Massentest in der Arena: Forscher der Uniklinik Halle wollen herausfinden, wie sich Infektionsrisiken bei Großevents minimieren lassen. Am 22. August laden sie unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zum Konzert von Tim Bendzko . Bislang haben sich jedoch nur 1500 Menschen statt der angedachten 4000 gemeldet.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut Stadt und SMS 650 bestätigte Infektionen . Zuletzt waren am Dienstag drei neue Fälle gemeldet worden. (Stand: 29. Juli, 12.30 Uhr)

Zuletzt waren am Dienstag drei neue Fälle gemeldet worden. (Stand: 29. Juli, 12.30 Uhr) Laut SMS gibt es bislang 5529 Fälle in Sachsen . Den Angaben des SMS zufolge kamen bis Mittwoch sieben neue Infektionen hinzu, fünf von davon in Chemnitz . (Stand: 29. Juli, 12.30 Uhr)

Den Angaben des SMS zufolge kamen bis Mittwoch sieben neue hinzu, fünf von davon in . (Stand: 29. Juli, 12.30 Uhr) Nach Informationen des SMS sind mindestens 224 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben . Laut RKI sind es bisher 225 Tote. Seit mehreren Tagen gab es keine neuen Verstorbenen.

. Laut sind es bisher 225 Tote. Seit mehreren Tagen gab es keine neuen Verstorbenen. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 888 Fällen sowie Dresden (634) und Leipzig (650). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 196 Fälle registriert, in Nordsachsen 147, im Kreis Mittelsachsen 305.

sind weiterhin der mit 888 Fällen sowie (634) und (650). Im sind laut SMS 196 Fälle registriert, in 147, im Kreis Mittelsachsen 305. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Montag etwa 5250 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven Infektionen liegt damit bei etwa 55.

nach Schätzungen des SMS vom Montag etwa 5250 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven liegt damit bei etwa 55. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Die Corona-Pandemie sorgt für einen Boom auf Sachsens Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region Leipzig zusammengetragen.

sorgt für einen Boom auf Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region zusammengetragen. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Für den Veranstaltungskalender 2021 droht sich in Leipzig ein Konzertstau an.

ein Konzertstau an. Tanz-WM in Leipzig um ein Jahr verschoben: Die für den 24. Oktober in der Leipziger Messehalle 3 geplanten Tanz-Weltmeisterschaften der Professionals im ShowDance (Kür) Standard und Latein vor 2500 Zuschauern können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie die Ausrichter Tina Spiesbach und Oliver Thalheim sagten, findet die WM eins zu eins am 23. Oktober 2021 statt.

Wirtschaft

Leben in Leipzig und Sachsen

Von LVZ