Die Zahl der Neuinfektionen in Sachsen sind am Donnerstag erneut zweistellig gestiegen. Bis zum Nachmittag wurden im Freistaat 20 neue Fälle gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf 5588 an. 5280 Patienten gelten Schätzungen zufolge als geheilt, demnach sind wieder 84 Fälle aktiv. Am Tag zuvor waren es noch 57.

IIn Leipzig wurden im Gegensatz zum Mittwoch wieder neue Fälle gemeldet. Die Zahl der Infektionen erhöhte sich um vier auf 659. Bisher gab es keine neuen Toten infolge der Viruserkrankung, die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 224.

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Virus verbreitet sich in Wohnheim: In einem Wohnheim in Bernstadt ( Landkreis Görlitz ) haben sich 30 Bewohner und zehn Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, wie es am Donnerstag hieß.

In einem Wohnheim in ( ) haben sich 30 Bewohner und zehn Mitarbeiter mit dem infiziert, wie es am Donnerstag hieß. Leipziger Forscher warnen vor leichtfertiger Schulschließung: Kinder sind laut einer Leipziger Schulstudie keine Corona-Schleudern. Eine weitere Untersuchung der Uni-Kinderklinik ergab, dass lange Kita- und Schulschließungen der Psyche schaden. Daher appelliert das Team um Professor Wieland Kiess an Politik und Behörden, nicht bei jedem Corona-Fall die Schulen dicht zu machen. Gleichzeitig weist die Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina daraufhin, dass es dennoch zu Infektionen kommen kann und empfiehlt Regeln wie Maskenschutz und Abstandsgebot einzuhalten.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut Stadt und SMS 659 bestätigte Infektionen. Am Donnerstag wurden vier neue Fälle vermeldet. Zuletzt waren am Dienstag drei neue Infektionen bestätigt worden. (Stand: 6. August, 12.30 Uhr)

Am Donnerstag wurden vier neue Fälle vermeldet. Zuletzt waren am Dienstag drei neue Infektionen bestätigt worden. (Stand: 6. August, 12.30 Uhr) Laut SMS gibt es bislang 5588 Fälle in Sachsen . Den Angaben des SMS zufolge kamen am Donnerstag 20 neue Infektionen hinzu, acht davon im Landkreis Görlitz . (Stand: 6. August, 12.30 Uhr)

Den Angaben des SMS zufolge kamen am Donnerstag 20 neue Infektionen hinzu, acht davon im . (Stand: 6. August, 12.30 Uhr) Nach Informationen des SMS sind mindestens 224 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben . Laut RKI sind es bisher 225 Tote. Seit mehreren Tagen gab es keine neuen Verstorbenen.

. Laut sind es bisher 225 Tote. Seit mehreren Tagen gab es keine neuen Verstorbenen. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 891 Fällen sowie Dresden (640) und Leipzig (659). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 197 (+1) Fälle registriert, in Nordsachsen 150, im Kreis Mittelsachsen 309.

sind weiterhin der mit 891 Fällen sowie (640) und (659). Im sind laut SMS 197 (+1) Fälle registriert, in 150, im Kreis Mittelsachsen 309. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Mittwoch etwa 5280 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven Infektionen liegt damit bei etwa 84.

nach Schätzungen des SMS vom Mittwoch etwa 5280 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven Infektionen liegt damit bei etwa 84. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Die Corona-Pandemie sorgt für einen Boom auf Sachsens Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region Leipzig zusammengetragen.

sorgt für einen Boom auf Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region zusammengetragen. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Für den Veranstaltungskalender 2021 droht sich in Leipzig ein Konzertstau an.

ein Konzertstau an. Tanz-WM in Leipzig um ein Jahr verschoben: Die für den 24. Oktober in der Leipziger Messehalle 3 geplanten Tanz-Weltmeisterschaften der Professionals im ShowDance (Kür) Standard und Latein vor 2500 Zuschauern können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie die Ausrichter Tina Spiesbach und Oliver Thalheim sagten, findet die WM eins zu eins am 23. Oktober 2021 statt.

Die für den 24. Oktober in der Leipziger Messehalle 3 geplanten Tanz-Weltmeisterschaften der Professionals im ShowDance (Kür) Standard und Latein vor 2500 Zuschauern können aufgrund der nicht stattfinden. Wie die Ausrichter und sagten, findet die WM eins zu eins am 23. Oktober 2021 statt. Für einen Besuch vom Zoo, Belantis oder dem Saurierpark Kleinwelka ist aktuell eine vorherige Online-Anmeldung nötig. Beim Zoo ist auch ein kurzfristiger Eintritt möglich, da Restkarten an den Kassen verkauft werden, allerdings hält sich die Leitung vor, die Kassen je nach Situation zu schließen.

Wirtschaft

Weniger, aber größere Unternehmen gehen pleite: Die Anzahl der Firmenpleiten ist im Juli gegenüber den Vormonat gesunken. Dafür gingen aber mehr große Unternehmen pleite. Das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Im Juli waren in Deutschland mehr als dreimal so viele Jobs von Unternehmensinsolvenzen betroffen wie im Durchschnitt der ersten Monate dieses Jahres.

Die Anzahl der Firmenpleiten ist im Juli gegenüber den Vormonat gesunken. Dafür gingen aber mehr große Unternehmen pleite. Das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Im Juli waren in mehr als dreimal so viele Jobs von Unternehmensinsolvenzen betroffen wie im Durchschnitt der ersten Monate dieses Jahres. Leipzigs Einzelhandel erholt sich langsam: Laut einer Studie fallen die Verluste im Juni geringer aus als noch im März oder April. Auch die Kundenzahlen erreichen fast normales Niveau – wie vor der Corona-Krise .

Laut einer Studie fallen die Verluste im Juni geringer aus als noch im März oder April. Auch die Kundenzahlen erreichen fast normales Niveau – wie vor der . Vergleichsweise gute Lage im Handwerk: Die Handwerksbetriebe der Region schätzen ihre Situation bei weitem nicht so pessimistisch ein, wie das nach monatelangem Lockdown anzunehmen war. Eine aktuelle Umfrage hat sogar relativ stabile Beschäftigung ergeben.

Leben in Leipzig und Sachsen

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

