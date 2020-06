Es wird der Tag der großen Öffnung: Ab Samstag sind die Krankenhäuser in Leipzig und die Tierhäuser im Zoo wieder für Gäste freigegeben. Auch Besuche in Pflegeheimen werden erleichtert. Tschechien hat bereits am Freitag seine Grenze geöffnet. Die aktuelle Corona-Lage am Freitag im Liveticker.