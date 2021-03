Leipzig

Eine neue Corona-Schutzverordnung ohne umfangreichen Lockerungen – darauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen einstellen. Nach der Bund-Länder-Schalte will das Kabinett am Donnerstag über Neuerungen informieren, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) trat am Mittwoch bereits vorsorglich auf die Bremse.

Derweil stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle um 843 auf insgesamt 196.094. Am Vortag hatte es ein Plus von 538 gegeben. Zudem kamen laut Sozialministerium 52 weitere Todesfälle hinzu. Ein Großteil davon wurde im Kreis Bautzen gemeldet, die Gesamtzahl kletterte auf 7899.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 74,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am höchsten ist sie weiterhin im Vogtlandkreis, am niedrigsten in Leipzig.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Bund-Länder-Schalte: Beim Corona-Gipfel am Mittwochabend haben sich Bund und Länder auf einen verlängerten Lockdown bis zum 28. März geeinigt.

Beim Corona-Gipfel am Mittwochabend haben sich Bund und Länder auf einen verlängerten Lockdown bis zum 28. März geeinigt. Ab 8. März gilt in Sachsen eine neue Schutzverordnung: Sie soll am Freitag vom Kabinett beschlossen werden.

Sie soll am Freitag vom Kabinett beschlossen werden. Forscher sehen dritte Welle: Sachsen steht laut Prognosen des Forschungsteams um den Epidemiologen Professor Markus Scholz von der Uni Leipzig vor dem Beginn einer dritten Corona-Welle.

Sachsen steht laut Prognosen des Forschungsteams um den Epidemiologen Professor Markus Scholz von der Uni Leipzig vor dem Beginn einer dritten Corona-Welle. Impf-Projekt bei Hausärzten ab März geplant: Sachsen will seine Impfzentren zügig aufrüsten. Gleichzeitig soll in einem Pilotprojekt getestet werden, wie in Hausarztpraxen geimpft werden könnte.

Sachsen will seine Impfzentren zügig aufrüsten. Gleichzeitig soll in einem Pilotprojekt getestet werden, wie in Hausarztpraxen geimpft werden könnte. Sachsen öffnet Impfportal: Seit Donnerstag können Menschen der zweithöchsten Priorisierungsstufe in Sachsen einen Impftermin buchen. Die 18- bis 64-Jährigen sollen den Impfstoff von AstraZeneca erhalten.

Seit Donnerstag können Menschen der zweithöchsten Priorisierungsstufe in Sachsen einen Impftermin buchen. Die 18- bis 64-Jährigen sollen den Impfstoff von AstraZeneca erhalten. Landkreis Nordsachsen hebt Corona-Lockerungen auf: Der Inzidenzwert für Nordsachsen bleibt über 100 – nun müssen die Lockerungen im Landkreis wieder rückgängig gemacht werden.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 03.03.2021)

Für Leipzig hat das Sozialministerium am Mittwoch 77 neue Corona-Fälle registriert. In der Messestadt liegt die Zahl der bisher Infizierten demnach bei 15.285. Die Stadt vermeldet bereits 15.412.

hat das Sozialministerium am Mittwoch 77 neue Corona-Fälle registriert. In der Messestadt liegt die Zahl der bisher Infizierten demnach bei 15.285. Die Stadt vermeldet bereits 15.412. Todesfälle: Insgesamt sind in Leipzig laut Ministerium 429 Covid-19-Patienten gestorben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 22.274 Fällen (+109), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 20.871 Infektionen (+90) und dem Landkreis Bautzen mit 19.513 Fällen (+87). Im Landkreis Leipzig sind 10.494 (+46), in Nordsachsen 9256 (+48) und im Kreis Mittelsachsen 15.526 (+69) Fälle registriert.

ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 22.274 Fällen (+109), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 20.871 Infektionen (+90) und dem Landkreis Bautzen mit 19.513 Fällen (+87). Im Landkreis Leipzig sind 10.494 (+46), in Nordsachsen 9256 (+48) und im Kreis Mittelsachsen 15.526 (+69) Fälle registriert. Impfungen: Bis einschließlich Dienstag wurden laut Angaben des Robert-Koch-Instituts in Sachsen 327.648 Dosen Corona-Impfstoff verabreicht. Davon entfielen 100.898 auf die zweite Dosis, die für den vollumfänglichen Schutz der Impfung notwendig ist.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Wirtschaft

Ostdeutsche Baubranche rechnet mit schwierigem Jahr: Die ostdeutsche Bauwirtschaft blickt pessimistisch in das neue Jahr. Einer Umfrage des Bauindustrieverbandes Ost vom November 2020 zufolge erwartet gut die Hälfte der Unternehmen sinkende Umsätze, nur gut ein Viertel rechnet mit steigenden. „Die Corona-Pandemie macht sich jetzt auch am Bau bemerkbar“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Robert Momberg.

Die ostdeutsche Bauwirtschaft blickt pessimistisch in das neue Jahr. Einer Umfrage des Bauindustrieverbandes Ost vom November 2020 zufolge erwartet gut die Hälfte der Unternehmen sinkende Umsätze, nur gut ein Viertel rechnet mit steigenden. „Die Corona-Pandemie macht sich jetzt auch am Bau bemerkbar“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Robert Momberg. Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen: Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ