Leipzig

262 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Montag laut Sächsischem Sozialministerium im Freistaat hinzugekommen. Die Gesamtzahl aller laborbestätigten Infektionen stieg damit auf 198.573. Aufgrund geringerer Testkapazitäten fallen die neu gemeldeten Infektionen am Montag niedriger als an anderen Wochentagen aus. Die Zahl von diesem Montag liegt jedoch deutlich höher als am Montag vergangener Woche: Da wurden in Sachsen 191 weitere Fälle registriert.

Auch bei den Todesfällen gab es einen Zuwachs: 13 weitere Menschen starben in Sachsen bislang nach einer Covid-19-Infektion, die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 7994. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg leicht auf 86,7. Im Vergleich der Kreise steht Leipzig mit dem niedrigsten Wert von 48,4 da, ist damit zugleich der einzige Landkreis in Sachsen unter der kritischen Grenze von 50. Seit Montag gelten in Sachsen neue Regeln, die auch von den Inzidenzwerten abhängen.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 08.03.2021)

Für Leipzig hat das Sozialministerium am Montag keine neue Corona-Fälle registriert. Die Stadt selbst sprach von 64 neuen Fällen über das gesamte Wochenende. Demnach stieg die Gesamtzahl aller Fälle auf 15.594.

hat das Sozialministerium am Montag keine neue Corona-Fälle registriert. Die Stadt selbst sprach von 64 neuen Fällen über das gesamte Wochenende. Demnach stieg die Gesamtzahl aller Fälle auf 15.594. Todesfälle: Insgesamt sind in Leipzig laut Stadt 444 Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind es laut Sozialministerium 7994.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 22.487 Fällen (+7), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 21.083 Infektionen (+11) und dem Landkreis Bautzen mit 19.757 Fällen (+21). Im Landkreis Leipzig sind 10.623 (+25), in Nordsachsen 9401 (+8) und im Kreis Mittelsachsen 15.698 (+13) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Wirtschaft

Ostdeutsche Baubranche rechnet mit schwierigem Jahr: Die ostdeutsche Bauwirtschaft blickt pessimistisch in das neue Jahr. Einer Umfrage des Bauindustrieverbandes Ost vom November 2020 zufolge erwartet gut die Hälfte der Unternehmen sinkende Umsätze, nur gut ein Viertel rechnet mit steigenden. „Die Corona-Pandemie macht sich jetzt auch am Bau bemerkbar“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Robert Momberg.

Die ostdeutsche Bauwirtschaft blickt pessimistisch in das neue Jahr. Einer Umfrage des Bauindustrieverbandes Ost vom November 2020 zufolge erwartet gut die Hälfte der Unternehmen sinkende Umsätze, nur gut ein Viertel rechnet mit steigenden. „Die Corona-Pandemie macht sich jetzt auch am Bau bemerkbar“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Robert Momberg. Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen: Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ