Leipzig

In Sachsen bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf hohem Niveau. Laut am Dienstag veröffentlichter Statistik des Gesundheitsministeriums wurden binnen eines Tages deutlich mehr als 1500 nachgewiesene Infektionsfälle registriert. Das sind 13 mehr als am Dienstag vergangener Woche – damals wurden 1563 neue Infektionen binnen 24 Stunden bekanntgegeben. Hinzu kommen 45 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie im März 1006 Menschen im Freistaat an oder mit Corona.

Mehr als 2200 Patienten müssen derzeit in den Krankenhäusern behandelt werden – darunter fast 400 Menschen auf der Intensivstation. Lediglich für Leipzig, den Landkreis Leipzig sowie den Vogtlandkreis weist die Behörde Infektionszahlen unter der als sehr kritischen geltenden Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aus. In den meisten Landkreisen sowie in Dresden und Chemnitz gelten verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

Anzeige

In Leipzig wurden laut SMS seit der letzten Meldung am Montag 83 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. In Leipzigs Krankenhäusern werden laut Stadt aktuell 159 Patienten mit schweren Covid-19-Symptomen betreut. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 125,4 (+7,3 zum Vortag).

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Glühwein- und Alkoholverbot in Leipzig : Ab Donnerstag darf in ganz Leipzig kein Glühwein zum Mitnehmen mehr ausgeschenkt werden. Zudem werden ein Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr im gesamten Stadtgebiet und eine auf alle Innenstadt-Plätze ausgeweitete Maskenpflicht eingeführt.

Ab Donnerstag darf in ganz kein Glühwein zum Mitnehmen mehr ausgeschenkt werden. Zudem werden ein Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr im gesamten Stadtgebiet und eine auf alle Innenstadt-Plätze ausgeweitete Maskenpflicht eingeführt. Strenge Regeln: Leipzig will die Corona-Ausbreitung mit den strikten Regeln eindämmen, verzichtet aber auf Ausgangsbeschränkungen Demonstrationen werden ab Donnerstag auf höchstens 500 Teilnehmer begrenzt.

will die Corona-Ausbreitung mit den strikten Regeln eindämmen, verzichtet aber auf Ausgangsbeschränkungen Demonstrationen werden ab Donnerstag auf höchstens 500 Teilnehmer begrenzt. Millionen Gratis-Masken: Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD ) kündigte an, in den nächsten Tagen fünf Millionen Gratis-Masken an Heime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu verteilen. Die FFP-2-Masken sollen dann kostenfrei vor allem an Besucher ausgereicht werden. Damit wolle der Freistaat vor Weihnachten und Silvester die Menschen unterstützen und Besuche erleichtern, hieß es.

Gesundheitsministerin ( ) kündigte an, in den nächsten Tagen fünf Millionen Gratis-Masken an Heime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu verteilen. Die FFP-2-Masken sollen dann kostenfrei vor allem an Besucher ausgereicht werden. Damit wolle der vor und Silvester die Menschen unterstützen und Besuche erleichtern, hieß es. Mehr Platz für Corona-Patienten: In Leipzigs Krankenhäusern werden immer mehr Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung eingeliefert. Das Klinikum St. Georg und die Uniklinik Leipzig (UKL) bauen deshalb ihre Kapazitäten für Corona-Patienten aus. Das UKL verschiebt geplante Operationen.

In Krankenhäusern werden immer mehr Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung eingeliefert. Das Klinikum und die Uniklinik (UKL) bauen deshalb ihre Kapazitäten für Corona-Patienten aus. Das UKL verschiebt geplante Operationen. „Partner Pferd“ verschoben: Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Weltcup-Reitturnier in Leipzig verlegt. Anstatt im Januar, soll die Veranstaltung nun vom 18. bis 21. März 2021 ausgetragen werden.

Aufgrund der wird das Weltcup-Reitturnier in verlegt. Anstatt im Januar, soll die Veranstaltung nun vom 18. bis 21. März 2021 ausgetragen werden. Seit 1. Dezember neue Regeln in Sachsen : Vor allem in Hotspots wurden die Maßnahmen verschärft. Aufgrund der hohen Infektionszahlen ist davon fast der gesamte Freistaat betroffen.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Stand: 1.12.2020, laut SMS)

In Leipzig gibt es laut Sozialministerium bislang 3994 bestätigte Infektionen. Das sind 83 mehr als am Montag vermeldet.

gibt es laut Sozialministerium bislang 3994 bestätigte Infektionen. Das sind 83 mehr als am Montag vermeldet. In Sachsen sind aktuell 58.606 Infektionen bestätigt – ein Plus von 1576 im Vergleich zu Montag.

sind aktuell 58.606 Infektionen bestätigt – ein Plus von 1576 im Vergleich zu Montag. Todesfälle : Die Zahl der Todesfälle ist seit Montag um 45 auf 1006 gestiegen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Spitzenreiter bei den Infektionen ist laut SMS-Angaben von vom Montag der stark betroffene Erzgebirgskreis mit 8674 Infektionen (+188), gefolgt von Dresden mit 6.652 (+199) und vom Landkreis Bautzen mit 6485 (+131). Im Landkreis Zwickau wurden bislang 5550 Infektionen erfasst (+211), in Leipzig 3994 (+83), im Landkreis Leipzig 2267 (+70), in Nordsachsen 2311 (+73) und im Kreis Mittelsachsen 4348 (+190).

ist laut SMS-Angaben von vom Montag der stark betroffene Erzgebirgskreis mit 8674 Infektionen (+188), gefolgt von mit 6.652 (+199) und vom mit 6485 (+131). Im wurden bislang 5550 Infektionen erfasst (+211), in 3994 (+83), im 2267 (+70), in 2311 (+73) und im Kreis Mittelsachsen 4348 (+190). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS etwa 36.930 Menschen. Damit wären rund 20.700 Infektionen weiter aktiv.

nach Schätzungen des SMS etwa 36.930 Menschen. Damit wären rund 20.700 Infektionen weiter aktiv. In Leipzig gibt es laut SMS 25 Todesfälle . Die Stadt selbst spricht von 34 verstorbenen Corona-Patienten.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Leipziger Weihnachtsmarkt abgesagt : Wie die Stadt bereits Anfang November bekannt gab, wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Leipzig geben.

: Wie die Stadt bereits Anfang November bekannt gab, wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in geben. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Wirtschaft

Arbeitslosigkeit in Sachsen sinkt trotz neuer Corona-Beschränkungen: Die Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen sorgt in Sachsen für viele neue Anzeigen auf Kurzarbeit. Der sächsische Arbeitsmarkt indes präsentiert sich noch stabil.

Die Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen sorgt in für viele neue Anzeigen auf Kurzarbeit. Der sächsische Arbeitsmarkt indes präsentiert sich noch stabil. Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen : Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen.

Die und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen. Leipzigs Tourismus leidet unter Corona: Die Corona-Pandemie hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417.000 Gäste Leipzig besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ