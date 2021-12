Leipzig

Der Freistaat Sachsen bleibt der deutschlandweite Corona-Hotspot. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel am Freitag leicht auf 1081,9 (Donnerstag: 1104,5). Das ist der niedrigste Wert seit dem 25. November – kurz zuvor war in Sachsen der Wellenbrecher-Lockdown mit schärferen Regel in Kraft getreten.

Zuletzt waren jedoch wiederholt Zweifel an den Angaben aus Sachsen aufgetaucht, weil aufgrund der hohen Fallzahlen Behörden nicht immer pünktlich ihre Meldungen erstatten konnten. Bundesweit betrug die Wocheninzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag 413,7 (Donnerstag 422,3).

Inzidenz in sechs Landkreisen über 1000

Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Gesundheitsämter aus Sachsen dem RKI 7845 Neuinfektionen. Zudem wurden 82 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich im Freistaat nachweislich 575.742 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 11.474 Personen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Innerhalb des Freistaates ist das Infektionsgeschehen aber sehr unterschiedlich. Das RKI wies für den Landkreis Meißen am Freitag mit 2517,4 den höchsten Wert aus – er steht damit bundesweit an der Spitze. Fünf weitere Landkreise liegen über der Marke von 1000: Mittelsachsen (1482,7), Vogtland (1378,3), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1341,5), Erzgebirge (1197,0) und Bautzen (1139,6). Den geringsten Wert hat Leipzig mit 623,1 (Donnerstag: 618,9). In Dresden betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag 898,7, in Chemnitz 916,9.

Zweifel an Zahlen

Allerdings gibt es weiterhin starke Zweifel an den Zahlen, weil offensichtlich nicht alle Daten aus dem Freistaat an das RKI übermittelt werden konnten. Der Grund sei bisher unbekannt, teilte das Sozialministerium in Dresden auf Anfrage mit. Bei der Übertragung habe es keine Fehlermeldung gegeben. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte wiederholt klargestellt, dass wegen Überlastung der Ämter womöglich nicht alle Infektionszahlen pünktlich gemeldet werden können.

567 Intensivbetten belegt

Aufgrund der vielen Corona-Fälle in Sachsens Kliniken hat der Freistaat die Überlastungsstufe ausgerufen. Unter anderem gelten für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen. Zudem befindet sich Sachsen seit gut zwei Wochen in einem Teil-Lockdown. Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen geschlossen bleiben, es gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Laut Sozialministerium sind (Stand Donnerstag) derzeit 2077 (Mittwoch: 2098) Betten auf Normalstation und 567 Betten (Mittwoch: 575) auf Intensivstation belegt. Die Belegungszahlen sind damit wieder angestiegen. Sachsen hatte bereits Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ