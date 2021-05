Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig ist nach einem leichten Anstieg am Sonntag (96,4) zum Wochenstart wieder gesungen. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 91,5 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Samstag hatte die Zahl laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 91,9 gelegen, nach 97,3 am Freitag.

Im Freistaat wurde hingegen ein leichter Anstieg verzeichnet. Nach 172,8 am Sonntag meldete das RKI am Montag einen Wert von 176,4. Weiterhin weist nur der Nachbar Thüringen mit 177,2 einen leicht höheren Wert auf.

Lesen Sie auch: Das ändert sich, wenn die Inzidenz in Leipzig unter 100 sinkt

Laut RKI-Übersicht liegen alle Regionen im Freistaat unter einem Wert von 300. Fünf Landkreise – der Erzgebirgskreis (266,6), Mittelsachsen (259,8), Zwickau (237,5), Bautzen (211,8) und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge überschreiten weiter die 200er-Marke.

Die Gesamtzahl laborbestätigter Corona-Infektionen seit dem Pandemie-Beginn im März 2020 beträgt laut RKI-Angaben 273.097. Im Vergleich zum Sonntag kamen 639 Infektionen dazu. 9273 Menschen sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Schätzungsweise 245.800 Infizierte sind bisher wieder genesen.

Nach der neuen Landesverordnung, die seit Montag bis zum 30. Mai gilt, sind Lockerungen etwa bei Kontaktbeschränkungen, für Außengastronomie, Kultur und Tourismus möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 bleibt. Das ist bislang nur in Leipzig der Fall.

Im Freistaat zählt neben der Inzidenz die Auslastung der Krankenhausbetten auf Normalstationen als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Aktuell sind 1002 Betten belegt, die Grenze liegt bei 1300. Die Auslastung sank gegenüber dem Vortag von 64,6 auf 64,4 Prozent.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 09.05.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Samstag 33 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 21.358 Infektionen.

hat das Ministerium am Samstag 33 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 21.358 Infektionen. Todesfälle : 9268 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 4 mehr als am Tag zuvor.

: 9268 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 4 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 1002 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Am Vortag waren es 1014. Sollte die Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 29.931 Infektionen (+0), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 29.353 Fällen (+79) und dem Landkreis Bautzen mit 25.998 (+109). Im Landkreis Leipzig sind bislang 14.120 (+28), in Nordsachsen 13.071 (+0) und im Kreis Mittelsachsen 22.852 (+143) Fälle registriert. 

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ