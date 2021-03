Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete am Freitag 91 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am Vortag hatte der Wert bei 85 gelegen, am Mittwoch bei 75. Besonders hoch ist die Ansteckungsrate aktuell im Vogtlandkreis – dort liegt sie bei 252,7.

In Leipzig hingegen sank die Inzidenz nach dem am Donnerstag vermeldeten und unerwartet hohen Anstieg wieder unter 50. Laut RKI lag sie am Freitag bei 44,7 allerdings vermerkte das Institut auch keine neuen Fälle für die Messestadt. Die Kommune selbst meldete am Freitagmorgen einen Anstieg um 49 Neuinfektionen auf nun insgesamt 15.817 seit Pandemiebeginn. Die Inzidenz liege wie am Vortag bei 47.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 11.03.2021)

Für Leipzig hat das Sozialministerium am Donnerstag 69 neue Corona-Fälle registriert, die Gesamtzahl steigt auf 15.672. Laut Informationen der Stadt vom Freitag liegt die Zahl bereits bei 15.817.

Todesfälle: Insgesamt sind in Leipzig laut Stadt 448 Covid-19-Patienten gestorben – drei mehr als am Mittwoch. In ganz Sachsen sind es laut Sozialministerium 8092.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 22.773 Fällen (+92), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 21.368 Infektionen (+102) und dem Landkreis Bautzen mit 19.867 Fällen (+42). Im Landkreis Leipzig sind 10.717 (+34), in Nordsachsen 9542 (+78) und im Kreis Mittelsachsen 15.870 (+72) Fälle registriert.

