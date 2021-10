Leipzig

In Sachsen wurden innerhalb eines Tages knapp 1000 Corona-Neuinfektionen registriert. Laut Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag die Corona-Ansteckungsrate damit bei 85,9. Am Dienstag betrug der Wert noch 85,3. Mittelsachsen, das Erzgebirge sowie der Kreis Bautzen verbuchen derzeit dreistellige Inzidenz-Werte. Zudem meldeten die Gesundheitsämter drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 binnen 24 Stunden. Sachsen liegt mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über dem Bundesdurchschnitt von derzeit 65,4.

Inzidenz in Leipzig wieder über 50

In Leipzig liegt überschreitet die Inzidenz wieder den Schwellenwert von 50 – am Mittwoch betrug sie 56,2 . Am Vortag hatte der Wert noch knapp unter 50 gelegen. Ein neuer Todesfall wurde indes nicht gemeldet. In Leipzig gilt in vielen Bereichen aktuell die 3G-Regel – so müssen Gäste etwa in Restaurants und bei Kulturveranstaltungen nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Hälfte der Intensivbetten in Kliniken belegt

Auf den Intensivstationen der sächsischen Krankenhäuser werden aktuell 96 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion behandelt, laut sächsischem Sozialministerium entspricht das einer Auslastung von 52,7 Prozent. Auf der Normalstation sind 199 Betten belegt, die Auslastung beträgt 36,3 Prozent. Sind 650 Betten auf Normalstationen oder 180 auf Intensivstationen an fünf Tagen in Folge durch Covid-Patienten belegt, greifen gemäß der Corona-Schutz-Verordnung verschärfte Regeln. Weitere Maßnahmen treten mit der Überlastungsstufe in Kraft, die erreicht ist, wenn 1300 Corona-Patienten auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen behandelt werden.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

