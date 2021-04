Leipzig

Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Sachsen laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 228 Fällen pro 100.000 Einwohner und damit den dritten Tag in Folge über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag hatte der Wert bei 212, am Montag bei 204 gelegen. Der Freistaat bleibt damit das derzeit am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Nur in Thüringen war die Inzidenz am Mittwoch (254) noch höher. Auch der gesamtdeutsche Wert steigt weiter und lag am Mittwoch bei 153.

Die Auslastung der Klinikbetten stieg am Dienstag stark an. 1205 Betten auf Normalstationen waren mit Covid-19-Patienten belegt – 104 mehr als am Vortag. Die Corona-Stationen sind aktuell zu knapp 74,2 Prozent belegt. In Leipzig ist die Auslastung mit derzeit 161 Patienten (Auslastung 57,1 Prozent) geringer als in Dresden und Chemnitz. Bei mehr als 1300 belegten Betten treten in ganz Sachsen schärfere Maßnahmen in Kraft.

In Leipzig ist die Zahl der Corona-Infektionen laut Stadt um 166 auf insgesamt 18.704 angestiegen. Die Zahl der verstorbenen Covid-19-Patienten liegt bei laut Stadt bei 468.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 13.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Dienstag 166 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 18.704 Infektionen.

hat das SMS am Dienstag 166 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 18.704 Infektionen. Todesfälle : 8607 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 39 mehr als am Tag zuvor.

: 8607 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 39 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1205 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt – 104 mehr als am Montag. Sollte die kritische Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 26.273 Fällen (+221), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 25.520 Infektionen (+211) und dem Landkreis Bautzen mit 22.376 (+16). Im Landkreis Leipzig sind bislang 12.513 (+97), in Nordsachsen 11.693 (+82) und im Kreis Mittelsachsen 18.857 (+12) Fälle registriert.

