In Sachsen verschärft sich die Lage in der Corona-Pandemie weiter. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen und lag am Donnerstag bei 235 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Mittwoch hatte die Inzidenz bei 228, am Dienstag bei 212 gelegen. Der Freistaat weist damit weiterhin den zweithöchsten Wert hinter Nachbar Thüringen (235) auf. Auch bundesweit steigt der für die Beurteilung der Pandemie wichtige Wert und lag am Donnerstag bei 160.

Die Stadt Leipzig meldete am Donnerstag 158 neue Corona-Infektionen. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 18.974 Menschen mit dem ansteckenden Virus infiziert. Aktuell befinden sich 164 Menschen wegen einer Covid-19-Infektionen in Leipziger Krankenhäusern in Behandlung, zwei mehr als am Vortag. Von den Patienten liegen 114 auf Normal- und 50 auf Intensivstationen mit Beatmung. 473 Menschen sind bisher in der Messestadt an Coronafolgen gestorben. Die Zahl stieg seit Mittwoch um einen weiteren Todesfall an.

Die Auslastung der Klinikbetten in Sachsen ist bis Mittwoch im Vergleich zum Dienstag leicht gesunken. 1194 Betten auf Normalstationen waren mit Covid-19-Patienten belegt – elf weniger als am Vortag. Die Corona-Stationen sind aktuell zu knapp 73,7 Prozent belegt. In Leipzig ist die Auslastung mit derzeit 161 Patienten (Auslastung 57,1 Prozent) geringer als in Dresden und Chemnitz. Bei mehr als 1300 belegten Betten treten in ganz Sachsen schärfere Maßnahmen in Kraft.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 14.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Mittwoch 225 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 18.929 Infektionen.

hat das SMS am Mittwoch 225 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 18.929 Infektionen. Todesfälle : 8646 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 39 mehr als am Tag zuvor.

: 8646 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 39 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1194 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt – elf weniger als am Mittwoch. Sollte die kritische Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 26.499 Fällen (+226), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 25.817 Infektionen (+297) und dem Landkreis Bautzen mit 22.645 (+269). Im Landkreis Leipzig sind bislang 12.617 (+104), in Nordsachsen 11.815 (+122) und im Kreis Mittelsachsen 18.978 (+121) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

