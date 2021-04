Leipzig

Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen in Sachsen ist binnen 24 Stunden sowohl landesweit als auch in den am stärksten betroffenen Regionen zurückgegangen. Wie das Robert Koch- Institut (RKI) am Freitag mitteilte, sank die Zahl neuer Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage- Inzidenz) im Freistaat auf 229,5 (Stand 3.09 Uhr). Am Vortag betrug der Wert 235,3. Nur in Thüringen (256,0) ist die Quote derzeit noch höher. Bundesweit lag sie am Freitag bei 160,1.

Im Ranking der Landkreise und kreisfreien Städte Sachsens hatte am Freitag der Erzgebirgskreis mit 348,7 (Vortag: 376,8) die höchste Quote. Dahinter rangierten der Landkreis Zwickau mit 344,4 (378,4) und der Vogtlandkreis mit 332,7 (347,3). Die Stadt Chemnitz lag bei 299,6 nur knapp unter der Marke von 300.

Leipzig meldete am Freitag ein Plus von 129 Infektionen – insgesamt gab es damit bislang 19.103 Erkrankte. 1630 Fälle gelten davon als weiterhin aktiv, 3532 Menschen sind momentan in häuslicher Quarantäne.

Die Auslastung der Klinikbetten in Sachsen ist bis Donnerstag wieder leicht gesunken. Nach 1194 am Mittwoch waren am Donnerstag 1186 Betten auf Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Die Auslastung liegt sachsenweit bei 73,3 Prozent, in Leipzig bei 59,5 – sie ist damit etwas höher als am Vortag.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 15.04.2021)

hat das SMS am Mittwoch 156 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 19.085 Infektionen. Todesfälle : 8682 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 36 mehr als am Tag zuvor.

: 8682 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 36 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1186 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt – acht weniger als am Mittwoch. Sollte die kritische Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 26.638 Fällen (+139), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 26.011 Infektionen (+194) und dem Landkreis Bautzen mit 22.847 (+202). Im Landkreis Leipzig sind bislang 12.667 (+50), in Nordsachsen 11.898 (+83) und im Kreis Mittelsachsen 19.195 (+217) Fälle registriert.

