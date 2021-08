Leipzig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner ist in Sachsen weiter leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Inzidenz am Montag mit 10,5 aus - nach 10,9 am Sonntag. Nach der aktuellen Übersicht gehört der Freistaat damit weiter zu den Bundesländern mit dem geringsten Infektionsgeschehen und liegt hinter Thüringen (7,9) auf Rang 2. Bundesweiter Spitzenreiter ist Hamburg mit 77,8, gefolgt von Berlin mit 61,3.

Am höchsten ist die Inzidenz weiterhin im Landkreis Leipzig mit 25,2. Dort gelten bereits seit vergangenen Freitag wieder schärfere Maßnahmen, da der Wert fünf Tage in Folge über der Grenze von 10 lag. Auch Chemnitz (12,6), Leipzig (13,7) und Dresden (14,7) bleiben zweistellig. Nach einer Woche Lockerung sind für die Landeshauptstadt ab diesem Montag Maskenpflicht beim Einkaufen und Kontaktbeschränkungen angeordnet, die für Leipzig bereits seit einigen Tagen gelten.

Vier Städte und Kreise über Inzidenz von 10

Von Mittwoch an greifen die verschärften Maßnahmen auch in Chemnitz, weil der Wert fünf Tage in Folge über 10 lag. Es gilt wieder eine Maskenpflicht beim Einkaufen, zudem greifen Kontaktbeschränkungen: Maximal zehn Menschen dürfen sich treffen. Familienfeiern, Eheschließungen und Beerdigungen sind nur noch für bis zu 50 Personen zulässig, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitzählen. In einigen Bereichen gilt auch wieder eine Testpflicht.

Angaben der Stadt zufolge kamen am Montag 15 neue Fälle hinzu, die Gesamtzahl stieg auf 22.868. 111 Infektionen gelten als aktiv, insgesamt befinden sich 243 Menschen in Leipzig in Quarantäne.

Lesen Sie auch Diese schärferen Corona-Regeln gelten in Leipzig

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ