Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist stabil. Landesweit lag der Ansteckungswert am Freitag bei 2,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern pro Woche – ebenso wie am Donnerstag. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) bleibt der Freistaat weiter unter dem erneut gestiegenen Bundesschnitt. Der wurde am Freitag mit 8,6 angegeben. Am Vortag hatte er bei 8,0 gelegen.

Ein sächsischer Landkreis, in dem es mehrere Tage lang keine Neuinfektion gab, vermerkte einen neuen Corona-Fall: In Görlitz liegt die Inzidenz nun bei 0,4. Mittelsachsen hält laut RKI hingegen weiterhin die Null. Am höchsten blieb die Inzidenz in Dresden mit 7,7 nach 7,2 am Donnerstag. In Leipzig sank der Wert von 4,0 auf 3,9. Bis zu einer Inzidenz von 10 muss von Freitag ein beim Einkaufen keine Maske mehr getragen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Die Stadt Leipzig vermeldete am Freitag fünf Neuinfektionen, insgesamt gab es seit Pandemiebeginn 22.510 Infektionen. In Sachsen wurden bislang laut RKI 286.128 Fälle bestätigt – 17 mehr als am Vortag.

