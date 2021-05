Leipzig

Die neue Woche startet im Freistaat mit beinahe gleichbleibender Inzidenz: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Montag bei 112, während am Vortag 111,5 registriert wurden. Noch immer ist Sachsen nach Thüringen (122,5) das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Der Erzgebirgskreis ist mit 228,4 bundesweiter Corona-Hotspot. Die bundesweite Inzidenz lag am Montag bei 83,1.

In Leipzig fiel die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt kontinuierlich: Am Montag sank sie auf 56,5, nach 58,5 am Sonntag und 59,9 am Sonnabend. Vor mehr als einer Woche war die Inzidenz in Leipzig erstmals unter die kritische Marke von 100 gefallen. Praktisch heißt das seit Freitag: Die Bundes-Notbremse greift nicht mehr. Lockerungen gibt es dadurch unter anderem für die Außengastronomie, Fitnessstudios und den Einzelhandel. Auch die nächtliche Ausgangssperre ist in Leipzig außer Kraft.

Alle Landkreise rund um Leipzig jetzt unter 100

Auch in den Landkreisen rund um Leipzig könnten bald Lockerungen in Kraft treten. Der Kreis Leipzig meldet am Montag eine Inzidenz von 94,1. Am Sonntag wurde hier erstmals die 100er-Grenze unterschritten. In Nordsachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 81,4 im Vergleich zum Vortag (80,4) leicht gestiegen. Im Freistaat liegen inzwischen einige Gebiete unter der Schwelle von 100. So etwa Dresden (82,6) oder der Vogtlandkreis (73,0), der lange Corona-Hotspot war.

Das RKI registrierte am Montag für Sachsen binnen 24 Stunden 397 nachgewiesene Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 im Freistaat 278.217Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 9380 Frauen und Männer sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Wann sind Lockerungen möglich?

Nach der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung, die vom 10. bis 30. Mai gilt, sind Lockerungen etwa bei Kontaktbeschränkungen, für Außengastronomie, Kultur und Tourismus vorgesehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 bleibt. Am übernächsten Tag sind dann Öffnungen möglich. Weitere Lockerungen greifen, wenn die Inzidenz unter 50 fällt.

Im Freistaat zählt neben der Inzidenz die Auslastung der Krankenhausbetten auf Normalstationen als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Mit Stand Mittwoch waren 1017 Betten belegt – neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Die kritische Grenze, bei der Lockerungen zurückgenommen werden müssen, liegt bei 1300. Die Bettenauslastung betrug zuletzt 66,9 Prozent.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 16.05.2021)

Für Leipzi g hat das Ministerium am Sonntag 24 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 21.699 Infektionen.

g hat das Ministerium am Sonntag 24 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 21.699 Infektionen. Todesfälle: 9375 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren sechs mehr als am Tag zuvor.

9375 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren sechs mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 1017 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 30.785 Infektionen (+73), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 29.816 Fällen (+22) und dem Landkreis Bautzen mit 26.513 (+49). Im Landkreis Leipzig sind bislang 14.370 (+35), in Nordsachsen 13.257 (+2) und im Kreis Mittelsachsen 23.487 (+51) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Von LVZ